Las zonas de España que podrían ser inhabitables en 30 años: el aviso de la NASA

Las consecuencias del cambio climático están cada vez más latentes. Por ejemplo, en Europa, este mes de junio de 2024 fue el decimotercer mes consecutivo con récord de temperatura, el segundo más cálido jamás registrado, con 1,57 º por encima de la media del periodo 1991-2020. Las temperaturas y condiciones climáticas son cada vez más extremas, todavía más notable cuando llega el verano. Durante la época estival, las olas de calor son más frecuentes y los valores se mantienen altos durante más tiempo. Pero este no es el único efecto del calentamiento global, ya que, según revela un estudio de la NASA, aumentan las incidencias de calor y humedad, algo que hace que determinadas zonas del planeta sean inhabitables en 2050, incluyendo algunos lugares de España en los que puede que, en menos de 30 años, no se pueda vivir.

Además, coinciden los científicos, en las próximas décadas también se verá un aumento en la frecuencia de eventos estacionales. Según el informe de la NASA 'Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live', de 2022, las lluvias serán más frecuentes y copiosas, al igual que sucederá con las nevadas y las olas de calor, por lo que muchas áreas del planeta "podrían volverse inhabitables” en 2050.

Cómo se mide el estrés térmico y sus peligros para la salud

"A medida que el clima de la Tierra se calienta, aumentan las incidencias de calor y humedad extremos, con importantes consecuencias para la salud humana -asegura la NASA en su estudio-. Los científicos del clima están siguiendo una medida clave del estrés térmico que puede advertirnos de condiciones perjudiciales.

Para dar respuesta a la pregunta de "¿Cuánto calor es mucho calor?" ('How hot is too hot?', en inglés), la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio asegura que los peligros para la salud de las personas son preocupantes conforme la temperatura global aumenta y las olas de calor se vuelven más frecuentes y severas.

Y es que, tal y como afirma la NASA, los niveles extremos de estrés térmico se han más que duplicado en los últimos 40 años. Como afirma Colin Raymond, del Laboratorio de Propulsión a Reacción o Chorro de la NASA (JPL por sus siglas en inglés: Jet Propulsion Laboratory), esta tendencia se espera que continúe.

Según el informe de la NASA 'Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live', de 2022, entre las herramientas que utilizan los meteorólogos para evaluar el potencial estrés térmico se encuentran las previsiones de temperatura y humedad relativa y el índice de calor o temperatura aparente.

El índice de calor mide la sensación que produce en nuestro cuerpo la temperatura del aire cuando se tiene en cuenta la humedad relativa. Refleja la incomodidad que sentimos cuando hace calor y hay humedad, y se calcula para zonas sombreadas. Esta medida requiere calibración, ya que es, de alguna manera, subjetiva, y en diferentes países se utilizan diversas versiones de este índice.

Por esta razón, los científicos que realizan estudios sobre el clima global tienen en cuenta otra medida del estrés térmico: la temperatura del bulbo húmedo. Con esto se mide la capacidad del cuerpo para refrescarse mediante la evaporación del sudor cuando hace calor y hay humedad.

La temperatura de bulbo húmedo es la más baja a la que puede enfriarse un objeto cuando se evapora la humedad que contiene, según la NASA. Por ello, cuanto más baja es, más fácil es para nosotros enfriarnos, y nos indica si las condiciones pueden ser perjudiciales para nuestra salud, o incluso mortales.

Como explica Raymond, la temperatura de bulbo húmedo más alta que los humanos pueden aguantar es de 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit). La NASA ha utilizado datos de satélites meteorológicos y el índice de bulbo húmedo y, una vez analizados, concluye que, si la temperatura alcanza los 35 grados durante seis horas consecutivas, el cuerpo humano no puede regular su temperatura mediante el sudor, con las graves consecuencias que tiene para la salud.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, las zonas más vulnerables de España

Así, a pesar de la complejidad de especificar en qué zonas del planeta el bulbo húmedo puede superar los 35 grados de manera sostenida en el tiempo con frecuencia, la NASA señala los lugares que en los próximos 30 a 50 años tienen mayor probabilidad de exceder esa temperatura.

En su informe aseguran que “las zonas más vulnerables hacia 2050 incluyen el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el mar Rojo, y en 2070 el este de China, zonas del sudeste asiático y Brasil”. Y hay lugares de España que también pueden verse afectados por esta situación, ya que, especialmente en la mitad sur, las olas de calor son cada año más severas.

Según los datos de la NASA gracias a sus satélites, Madrid, algunos puntos de la Comunidad Valenciana y Andalucía son las zonas de España que podrían experimentar más de tres meses consecutivos con temperaturas superiores a los 35 grados en 2050. Eso sí, al no ser áreas tan húmedas como otros lugares del mundo, el riesgo sería menor.