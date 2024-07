Miles de personas forman cadenas humanas para pedir la protección de las playas españolas

Este sábado las playas de la costa española vivieron una imagen insólita. En vez de bañistas agolpados en la playa en busca de un descanso, miles de personas se unieron para crear una cadena humana como reivindicación para pedir la protección de las playas y una nueva Ley de Costas. Hasta 7,5 kilómetros de cadena se registró en Morro de Gos, en Oropesa del Mar.

Detrás de esta protesta se encuentra el Movimiento y Grupo de Interés de la Generalitat Valenciana SomosMediterrania que agrupa a más de 50 asociaciones que consiguieron recrear esta imagen en las playas de Castellón, Valencia, Murcia o Almería.

"Nos hemos unido porque disfrutamos y amamos las playas, defendemos este espacio porque forma parte de nuestros valores, de nuestra esencia, aquí se genera una vida social como en ningún otro lugar. Todos compartimos el mismo espacio, somos iguales, no hay diferencia de clases, da igual que seas notario o taxista, todos jugamos con la misma pelota", comenta Belén López representante de SomosMediterrania.

"Esos valores forman parte de la identidad de SomosMediterrania, el movimiento nació para poder facilitar a las futuras generaciones heredar este patrimonio igual o mejor que lo recibimos nosotros. Hay que frenear esto, tenemos que revertirlo y creemos que todavía estamos a tiempo para enmendarlo", señala.

Javier Cremades, parte del Movimiento SommosMeditarrania, es claro ante la situación que viven las playas españolas: "Los años van pasando y vamos a peor". Actualmente todos los deltas de la costa y tres de cada cuatro arenales que protegen las playas y pertenecen al Dominio Público, se están hundiendo y queda sumergidos en el mar.

"La actual Ley de costas no los ha protegido, en sus 36 años de aplicación la Administración del Estado no ha cumplido el mandato constitucional sobre la protección y defensa de las características del Dominio Público Marítimo Terrestre. Los hechos están ahí, el Dominio Público queda sumergido en el mar por la retención de la arena y el Estado en vez de recuperarlo, como reza la Constitución, confisca bienes y derechos de los municipios, propietarios y concesionarios. Aquí no se aplica el principio de la Unión Europea sobre la responsabilidad medioambiental, “El que contamina paga”, aquí se aplica un principio de irresponsabilidad, “la víctima paga”", denuncia Cremades.

Cadena humana en Morro de Gos en Oropesa de Mar. SommosMediterrania

Desde el Movimiento señalan que el 97 % de la arena que alimentaba los arenales se encuentra en los 1.245 grandes embalses construidos en los últimos 80 años. Además, recalan en la problemática de los espigones construidos como efecto barrera. Estos -denuncian- que frenan el transporte de la arena y la acumulan aguas arriba del espigón provocando el hundimiento de los arenales de las playas ubicadas aguas abajo. "Toda esta desprotección se verá gradualmente incrementada debido a los previsibles efectos del cambio climático", señala Cremades.

Así, recalcan en la necesidad de una aplicación de medidas correctoras que no desproteja las playas. "Necesitamos medidas de defensa, no de retirada o abandono", reclaman desde SommosMediterrania.

Manuel López, abogado y representante del Movimiento, reivindica: "Proponemos impulsar la participación pública, con un diálogo para converger en soluciones integrales e integradoras, adecuadas a cada paisaje, inclusivas con todos; respetando los derechos y territorios, compatibilizando la viabilidad económica y su sostenibilidad con el patrimonio territorial y el medioambiente".

SomosMediterrania pone en valor la vida social y cultural que se produce en las playas que integran el área urbana con la tierra, playa y mar. Una protección integral en un entorno irrepetible en el que preservar y proteger la arquitectura tradicional y urbana con sus valores inmateriales, junto con su biodiversidad, playas, marjalerías, huertas, bosques de mar o acantilados han de formar parte de nuestro compromiso con las futuras generaciones.