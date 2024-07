La razón por la cual la hija panadera de Emilio Aragón "flipa en colores"

"A ver mi gente, os tengo que comentar esto porque me he quedado muerta". De esta manera tan explícita arrancaba su intervención en Tik-tok Ichi Aragón, hija del humorista Emilio Aragón. Una joven, conocida por su arte en la panadería, que está disfrutando de sus vacaciones en Marbella, sola, sin hijos ni marido, y dispuesta a disfrutar de lo lindo de una boda familiar.

Lo que se suponía que iba a ser una escapada en toda regla para disfrute personal, se convirtió en una auténtica aventura cuando la joven decidió aprovechar estos días para ponerse morena.

Tal y como ha compartido en un vídeo de TikTok, la joven no daba crédito a lo que estaba viendo y oyendo: "Estoy flipando en colores con los precios. "Me he quedado muerta(...) 220 euros cada hamaca", ha señalado.

Las respuestas de sus seguidores no se han hecho esperar y la joven, aunque ha recibido el respaldo de muchos de ellos, también ha tenido que leer que había elegido "uno de los lugares más caros de la Costa del Sol" y que también "tienes tumbonas por ocho euros".

Hasta una hamaquera de Mojacar le recomendaba su puesto, donde podría tomar el sol por el módico precio de "dos hamacas y sombrilla por 12 euros".

Ante la oleada de comentarios de su post, más de 300 en pocas horas, Ichi ha respondido con otro vídeo en el que reconoce que hacía 25 años que no iba por Marbella y que los precios le han sorprendido mucho. "Yo antes iba con mi abuelo y esto no lo había visto nunca", asegura en su mismo perfil.

Visto lo visto, la joven empresaria y su marido, continuará veraneando en su casa familiar en Hondarribia, Gipuzkoa, a la que van a desconectar y disfrutar con amigos y familiares.