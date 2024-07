Salva Reina: "Un chiringuito arreglaría muchos problemas de hoy"

Salva Reina es ese vecino de la puerta de al lado a quien le pides una pizca de sal y con el que terminas a las mil tomando unas cervezas. Quizás ese sea su secreto. "Soy como me ves". Ya sea en el rellano, en el cine o en una serie de televisión de éxito, al payaso (y a mucha honra) que empezó hace años en Granada no se le ha subido el éxito a la cabeza. Ni siquiera acusa la resaca de que le reconozcan por la calle. Eso sí, es ponerle una cámara delante y se la come de un bocado. Y con esa pizca de sal.

En su Instagram se presenta como un tipo que hace lo que puede. ¿Qué hace Salva Reina en verano?

Pues lo que puedo, como su propio nombre indica (risas).

Veo que lo tiene claro.

Es que vamos tirando; hago lo mejor que puedo para mí, para la humanidad, para la diversión, para esta profesión... Yo llego hasta donde llego.

Pues llegar, ha llegado lejos. ¿Contento?

Mucho. Yo intento vivir siempre en ese estado de felicidad, creo que eso tiene otra connotación un poco más profunda que el estar contento sin más. Eso es bueno para ti y cuando tú proyectas ese buen rollo pues también es bueno para los demás, ¿no?

Claro que sí. ¿Y el verano de un actor suele ser seco en trabajo?

Bueno, no tiene por qué. Este trabajo tiene muchas cosas muy bonitas y es muy vocacional, pero también tiene mucha inestabilidad y no es estacional. De repente te llaman para una cosa y te llaman para cuatro, o te puedes tirar un año o dos años en el dique seco.

Pues lleva sin parar desde 2014...

Sí, pero en realidad llevo sin parar casi desde que me dedico a esto. Pero volvemos otra vez a lo mismo, el éxito no radica en hacer cosas con más o menos renombre, sino en poder estar trabajando en lo que me hace feliz. Pero bueno, sí, tengo una rachita muy buena desde hace ya un tiempo y no me puedo quejar.

¿Por qué Salva Reina cae tan bien?

Ah, pues no lo sé. ¿A ti te caigo bien?

Mucho.

Pues entonces, esa pregunta casi la tendrías que contestar tú.

Pero yo he preguntado antes...

Es que entiendo que parte del aprendizaje es entender que no le puedes caer bien a todo el mundo. Sí es cierto que ha habido épocas en las que eso me preocupaba, y todavía tengo un poco esa tara de querer agradar. No me gusta el conflicto e intento siempre trabajar para llegar a una solución, pero a veces hay que aceptar que esa solución no existe...

¿Para ser cómico, con la que está cayendo, hay que estar un poco loco?

Pues no sé yo si un poco loco, pero sí ver la vida desde otro prisma. Si eso es locura, pues bendita locura. Hay que ver la vida con el sentido del humor por delante e intentando sacar siempre el lado positivo de las cosas.

¿Y sus padres, se tomaron con humor que les dijera que lo dejaba todo para ser payaso?

Eso fue una alegría muy grande, tiramos cohetes por la ventana e hicimos un convite (risas).

Entiendo la ironía.

¡Es que se quedaron locos, fue un 'shock'! Yo había estudiado educación física e ingeniería química, pero al final la cabra tira al monte. Yo tenía esta vocación y ya empecé a trabajar en Granada mientras estudiaba. Tenía claro que quería dedicarme a esto, porque llega un momento en la vida en que tienes que perseguir tu sueño. Al menos intentarlo, que no quedara por mí. Y al final los padres lo que quieren es que tú no pases fatiga ni penurias, que puedas pagar el alquiler...

¿La vida privada, mejor dejarla a la sombrita?

Sí, yo lo prefiero. Es que eso es algo que a mí no me interesa en otras personas, por eso me sorprende que haya gente que quiera saber la mía... ¿Qué más da con quién esté? Pero mantenerla en la sombra no es algo que haga por una maldad o por una doble intención, sino por esto que te digo, porque prefiero estar al margen.

¿En qué sitio piensa cuando necesita una escapada urgente?

¡En Málaga!

Parece obvio.

Sí, sí, siempre en Málaga, rodeado de gente agradable, de mi pareja, de mis amigos, de mis familiares. Pero si ahora me dices "mira, toma unos billetes a donde tú quieras", tampoco estoy en ese punto de que haya que morir aquí o decir "yo de aquí no salgo".

¿A quién invitaría a un espeto?

Pues mira, a todos los que tienen cierto poder de decisión en acabar con tantos problemas que tenemos hoy en día. Yo creo que en un chiringuito y delante de un espeto charlando se arreglarían un montón de problemas de hoy, ¿no?

¿Y a quién mandaría a un destino sin retorno?

Pues a los mismos, después del espeto, si no hacen caso. Pero los mandaría a un sitio bonito, para que descubran que la vida es otra cosa.

¿Cuál ha sido el último mensaje que ha recibido hoy?

El tuyo pidiéndome que retrasáramos esta entrevista media hora (risas).