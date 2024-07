Bárbara Rey demanda por robo a su hijo Ángel Cristo

Bárbara Rey ha presentado una demanda judicial de 180 páginas contra su hijo Ángel Cristo Jr. por robo y varios delitos más que le imputa desde que éste se paseara por los platós de TV acusándola de "maltratadora infantil" y de "chantajear" a la Casa Real.

La ex vedette, de 74 años, ya venía avisando de su decisión de interponer medidas legales contra su vástago y, según ha explicado a 'Vanitatis', lo hace ahora tras reunir cantidades ingentes de whatsapps, mensajes, mails y cartas manuscritas enviadas por su hijo, y que servirán como "pruebas" para desmontar "sus mentiras".

La principal acusación que hace Rey a su hijo es el robo de documentos confidenciales que Ángel Cristo Jr. sustrajo supuestamente de la vivienda de la exmodelo, entre ellas fotografías en las que aparece junto al rey emérito o con su expareja, el cantante Frank Francés.

Bárbara sostiene que Ángel Cristo, de 43 años, aprovechó una mudanza de la artista y que, él como conocía las contraseñas que tenía para conservar esa documentación, pudo sustraer las fotos. Ahora quiere que su hijo entregue en los juzgados todo el material. "Entonces se verá que no hay ninguna foto comprometida, que no hay fotos ni pornográficas ni de alto voltaje, como él ha dicho", sostiene.

Según su versión, las fotos en las que aparece con Juan Carlos I están tomadas en el porche de su casa hace años, se les ve a ambos tomando el aperitivo, ella vestida con un traje blanco ibicenco y él con camisa y pantalón. "Ya me contarás a mí que tiene eso de escandaloso, lo es simplemente por la figura que aparece en las imágenes, no por las actitudes que tenemos nosotros, y encima mi hijo ha dado entender que hizo las fotografías y no las hizo".

Calumnias e injurias

A lo largo de 180 páginas, la demanda imputa a Ángel Cristo Jr. otros delitos como intromisión en la intimidad, revelación de secretos, calumnias e injurias.

Según Bárbara, su hijo "ha engañado a todo el mundo" y "nunca ha dicho la verdad", y ella afirma contar con pruebas que pueden desmontar su discurso. "Tengo la costumbre de no borrar nada de lo que me mandan mis hijos y transcribir todo eso ha sido un trabajo larguísimo, por eso hemos tardado tanto en terminar la demanda", explica la murciana de Totana.