Los perros que 'susurraban' a los niños: "Ayudan en los momentos en que tienen crisis"

Mara tiene 10 años y como a muchos niños le gustan los perros. En su caso, su familia busca uno para ella pero no solo como compañero de juegos, sino para ayudarla en su día a día. A Mara le diagnosticaron a los 4 años una enfermedad rara que puso un complicado nombre a las diferencias en su desarrollo que veían sus padres respecto a otros niños de su edad. Sufre el síndrome de Pitt-Hopkins, del que hay muy pocos casos en España, con algunas necesidades comunes al autismo. La familia zaragozana es una de las que ha recurrido a una asociación especializada en el entrenamiento de estos animales para convertirse en un apoyo. Se trata de un largo proceso de formación de la familia y el animal con un elevado coste, que hace que hayan recurrido a poner en marcha un 'crowdfunding' para recaudar dinero.

Perros labradores por ser más "sociables" y "dóciles"

No todos los perros sirven para asistir a niños en estas situaciones. "El labrador es la mejor raza por el carácter porque son muy sociables, bastante dóciles y tienen una sensibilidad media, ni muy sensibles ni nada sensibles", cuenta Cristina Piedra, responsable de Comunicación de Dogpoint, la asociación sin ánimo de lucro especializada en el entrenamiento de estos animales y el acompañamiento a las familias. A ello une que "es muy fácil enseñarles porque les encanta estar con gente y la comida". El proceso puede durar más de un año porque se inicia con cachorros y debe haber un 'match' con el niño que los necesita.

Reconoce que los perros de asistencia para autismo todavía son "bastante desconocidos". El primero del que tiene constancia la asociación se entrenó en Canadá en 1997". La asociación Dogpoint lleva funcionando en España desde 2015, ubicad aen Madrid. Resultan más familiares los perros guía como los que usan las personas ciegas; los de alerta médica, para las personas que tienen diabetes o los que utilizan las personas con movilidad reducida.

Begoña Garcés, la madre de Mara, reconoce que tuvieron dudas entre un perro de asistencia o de alerta médica. "Es una niña dependiente, no está nunca sola", cuenta. La pequeña no habla y no camina distancias largas sin su silla. Salir a la calle con su nuevo amigo espera que la motive también para andar más. Además, "vimos que casi era más necesario un perro de asistencia porque cuando tiene crisis epilépticas necesita más el perro para relajarla". Actualmente toma tres antiepilépticos y sigue teniendo crisis.

Cuando algo le molesta la persona que está con ella necesita ayuda para calmarla. "Uno solo no puede con ella. Es muy delgadita, pero no sé de dónde saca la fuerza", confiesa Begoña. "Se pone tan mal que tienes miedo por si se hace daño. No puedes saber qué pasa por su cabeza en esos momentos", lamenta. A veces ha terminado en urgencias. "Es un sinvivir. Sufrimos todos, ella la primera".

Cómo entrenar a un perro de asistencia

En su caso, acaba de comenzar su espera para acoger 'Un amigo para Mara', como han llamado a su campaña de búsqueda de fondos, a través de la plataforma Migranodearena. Necesitan 25.000 euros para hacer frente al entrenamiento del can y su entrega por parte de la asociación, que se nutre de los fondos de las familias. Una cuantía elevada que hace que se utilicen las campañas de recaudación para poder afrontar el coste de un perro de este tipo, como la familia de Panticosa que lleva unos 8.000 euros recaudados a través de la propia página web de Dogpoint.

Los perros cuando nacen pasan sus primeros 10 meses de vida en "familias educadoras", formadas por voluntarios que pueden tener o no niños, pero cuya tarea es socializar con ellos, detalla Cristina sobre el largo proceso que puede prolongarse un año y medio. "Se los llevan donde vayan, al trabajo, al cine, a un restaurante, para que se acostumbren a los estímulos", indica. Durante ese tiempo, cada 15 días van a clase con sus instructores y los gastos de alimentación, veterinario y demás corren a cargo de la asociación.

En ese periodo se llevan a cabo pruebas para ver si tienen algún problema físico que les impida ser perros de asistencia. No podrán "si tienen miedos o son un poco reactivos", pone como ejemplos. Después comienza una etapa de entrenamiento específico solo con los instructores, aunque en vacaciones o fines de semana se los pueden llevar las familias voluntarias. "Ya se va viendo cómo es el perro, cómo trabaja, el carácter que tiene", cuenta, algo esencial para emparejarlo luego con un niño.

"Mi perro es muy activo pero es que nosotros viajamos, hacemos excursiones, tiene que ser un perro que te siga. Si es una familia más sedentaria será más tranquilo", pone Cristina como ejemplo, que tiene una hija de 15 años con autismo y perro desde hace cinco años con un perro de este tipo. Por la calle el niño lleva al perro con un arnés especial que sujeta también el adulto. "Es similar al canicross que utiliza la gente para correr con su perro", pone como ejemplo.

"El perro de asistencia es una ayuda más. El autismo va a estar ahí durante toda la vida, no es una enfermedad, no se cura, es un trastorno y va a acompañar a la persona. El perro viene para que la vida de esa persona y su familia sea un poco mejor", apunta. A cada persona le va a ayudar de una forma diferente y por ello el entrenamiento que reciben también es diferente. La selección incluye una entrevista con la familia y el niño en la que se analiza si realmente el perro puede aportar algo al niño.

La ayuda que prestan

Los animales se preparan para reacionar de distintas formas. Se entrenan para reducir las conductas de fuga; mejorar la seguridad vial, ya que antes de llegar a un bordillo se sientan; se les entrena en búsqueda y para responder cuando el niño tiene una crisis. En este último caso puede ser desde lamerles la mano a la cara o lo que a cada pequeño le resulte más relajante. Además, son un apoyo más si a los niños les cuesta dormir. "No se duerme porque esté la perra, pero sí se consigue que está tranquila en la cama", detalla sobre uno de los beneficios para su hija. De forma parecida actúa en un centro comercial para amortiguar el ruido y la gente.

Begoña sabe que tardará al menos año y medio en conseguir un amigo para su hija, pero está esperanzada porque "el día de la entrevista interactuó muy bien con los perritos". La asociación tiene lista de espera. Cuando el momento llegue el perro también se tendrá que acostumbrar a la familia, por lo que se dan "dos semanas de acoplamiento". El seguimiento habrá que hacerlo hasta el final de su vida. "Hasta que el perro se jubile siempre hay que estar en contacto y ver si está bien o si el niño ha crecido y tiene otras necesidades", afirma Cristina.