Consulta el horóscopo de hoy: viernes 12 de julio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo del viernes 12 de julio de 2024 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Aparecerán personas que quieran tirar por tierra tus ideas y proyectos. No te desanimes y mucho menos entres en cólera, todo pasará pronto. Tu magnetismo podrá con todo, hoy es tu día.

TAURO

Personas ajenas a tus sentimientos intentarán "meter sus narices" en tus privados asuntos, ponte firme y defiéndete. La pareja y cercanos te apoyarán en todo, duro con ellos, es tu día de avance total.

GÉMINIS

Tus proyectos sufrirán una gran aceleración. Es buen momento para asumir planes y para contactar con gente que en el futuro será de mucha utilidad. Si hoy conduces, tómate los tiempos, nada de prisa.

CÁNCER

Llegarán ventajas tanto en los negocios como en tu situación social. No dejes pasar les oportunidades que hoy se presentarán tanto en lo mundano como en lo íntimo. Incluso la diosa de la Fortuna te visita.

LEO

Estarás toda la jornada muy susceptible a las palabras y acciones de la demás personas, si mantienes una actitud fría descubrirás las soluciones. Cuida la dieta, hoy nada de excesos, lo agradecerás.

VIRGO

Te verás obligado a ser más discriminativo a la hora de entablar nuevas relaciones de pareja o sociales. Alguien se está acercando mucho a nivel emocional, pero mantente firme, no todo está claro.

LIBRA

Tu capacidad de organización y planificación se verá muy manifestada en la jornada. Te verás obligado a realizar incluso la tarea de otros pero llegarás a todo. Es un día de alto rendimiento y satisfacción.

ESCORPIO

Noticias que te llegan de lejos o desplazamientos que en el día realices cambiarán mucho tus planes y proyectos. El amor también se resentirá, paciencia y firmeza, con las ideas claras llegas a todo.

SAGITARIO

No dejes nada al azar y mucho menos te confíes demasiado en terceras personas para que te solucionen tus asuntos. Hoy deberás batallar por tu cuenta y riesgo, pero el que no arriesga no gana.

CAPRICORNIO

La jornada será algo pesada y con cierta falta de estímulos vitales. Sólo en la pareja o con los íntimos es donde hallarás la comprensión absoluta y tu felicidad. Noche con intimidad sensual.

ACUARIO

Recibirás varias noticias a lo largo de la jornada que te llegarán como una verdadera sorpresa. Habrá una variación en tus planes pero te harás con el control de todo. Los asuntos del azar a tu favor.

PISCIS

Mantén tu actitud firme ante todo lo que te digan y escucha los consejos sólo de aquellos que te merecen total confianza. Tus decisiones deberán ser muy firmes y conseguirás tus deseos.