María José Suárez valora demandar a Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez protagoniza, muy a su pesar, el culebrón del verano. Una historia que por días parece cada vez más truculenta. La posible existencia de un vídeo de carácter íntimo, grabado sin su consentimiento, y que Álvaro Muñoz Escassi habría mostrado a terceros ha sido definitivo para que la sevillana haya puesto el asunto en manos de sus abogados.

De confirmarse la existencia de esas imágenes grabadas, la empresaria demandará a su expareja por revelación de secretos. Además, también ha pedido que su equipo jurídico analice las declaraciones que el jinete ha realizado estos días en diversas cadenas de televisión por si pudieran ser constitutivas de un delito contra su honor e intimidad.

Y es que María José lo tiene claro. "Álvaro y yo nunca hemos sido una pareja abierta. En tres años jamás hemos tenido una crisis definitiva y, por supuesto, jamás supe que Álvaro me pudiera ser infiel y mucho menos consentí", recoge la revista Semana.

Una versión que ratifican desde su círculo más cercano. "No solo la ha engañado a ella sino también a todo su entorno", apuntan sus conocidos en Diez Minutos. Mientras que la empresaria subraya el engaño al asegurar en ¡Hola! que no reconoce a la persona con la que ha estado "tres años maravillosos" de su vida.

Unos 1.700 euros

Quien por el momento guarda silencio es Valeri, la mujer trans con la que el jinete habría sido infiel a María José Suárez y que terminó escribiendo un 'email' a la empresaria para hacerle saber de su traición. Además, habría informado a la sevillana de la deuda que su entonces compañero había contraído con ella y que superaba los 1.700 euros.

Atendiendo a las diferentes versiones, la historia se complica ya que el dinero reclamado por Valeri presuntamente respondería a un chantaje, según Escassi, que lo habría denunciado a la Policía Nacional, o a una supuesta deuda por servicios sexuales impagados.

Quien sí ha expresado su opinión sobre el asunto es Sonia Ferrer, exnovia de Álvaro. En el programa 'En boca de todos' aseguró que "Valeri no lo conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo". "Desde luego, yo no me metería con él porque o no tiene escrúpulos o no sabe muy bien cómo salir de las situaciones. Y es un superviviente", afirmó la presentadora de televisión.