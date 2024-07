Así puedes descubrir qué fotografía del universo toma la NASA el día de tu cumpleaños

Las modas siempre vuelven y la curiosidad no tiene límites. En España somos muy de saber qué acontecía el día de nuestro nacimiento en el país o la portada de algún periódico en una fecha señalada. Para saciar esta necesidad de conocer y conocer más, en redes sociales recientemente se ha vuelto viral, como ya ocurrió hace un tiempo, una curiosa forma de descubrir cómo estaba el universo -o algún punto de él- según fotografías tomadas con el Telescopio Espacial Hubble de la NASA en un día importante o destacado. Son muchos los que han aprovechado para utilizar la página web habilitada de la NASA y saber cómo era alguna parte del universo el día de su cumpleaños, el día de su primer beso con su pareja o el día que se conocieron.

Así, son muchos los que se han animado a compartir en TikTok las fotografías que el Telescopio Espacial Hubble de la NASA tomó en una fecha especial que, en la página web, viene acompañada de una explicación para conocer qué es lo que estamos viendo exactamente.

El Telescopio Espacial Hubble te enseña una parte del universo en una fecha especial para ti

Desde impresionantes nebulosas y brillantes cúmulos estelares hasta campos plagados de galaxias, Hubble es famoso, sobre todo, por las emblemáticas imágenes que toma, que han cambiado nuestra forma de ver el cosmos. Este telescopio espacial, que orbita en el exterior de la atmósfera terrestre, explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Y desde la NASA han habilitado un portal donde puedes consultar qué maravilla cósmica fotografió Hubble en la fecha que tú quieras, ya sea tu día de nacimiento o una ocasión especial. Para hacerlo y disfrutar de una pequeña parte del universo tan solo tienes que acceder a la web 'What Did Hubble See on Your Birthday?' ( '¿Qué vio el Hubble en tu cumpleaños?', en inglés).

Tan solo tienes que seleccionar el mes y día que elijas y, una vez le des a 'submit', tendrás tu fotografía de una parte del universo, como la Nebulosa del Velo, tomada el 16 de abril de 2015; la I Zwicky 18, posiblemente la galaxia más joven jamás vista, capturada el 28 de mayo de 1998; o el Centro de la Nebulosa del Cangrejo, del 8 de agosto de 2003.