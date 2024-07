Estos son los mejores ventiladores para casa según la OCU: de techo a los de pie

La temperatura perfecta para tener confort en un ambiente cerrado como una vivienda son los 21 o 24 grados centígrados, según un estudio del IDAE (Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía). No obstante, en verano, en una ciudad como Zaragoza y sin aire acondicionado, es difícil conseguir esa temperatura dentro de casa. Por eso, si no tienes aire acondicionado, el mejor aliado de una vivienda puede ser un ventilador que ayude a combatir las altas temperaturas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene muy claro en qué fijarse a la hora de elegir un ventilador para estar seguro de acertar con la elección y no equivocarse.

"Los ventiladores son una buena opción a un precio muy asequible para pasar un verano más fresco", ha explicado la OCU. Por eso, ha detallado sus ventajas, desventajas y consejos para su mantenimiento. "Si no dispones de aire acondicionado o de aire acondicionado portátil, o si necesitas un plus de frescor, un ventilador puede ser la solución"

Antes de diferenciar entre los distintos tipos de ventiladores y explicar cuáles son los mejores, la OCU ha detallado las ventajas de tener uno y, por otro lado, las desventajas.

Ventajas de un ventilador en casa

Refrescan rápidamente la estancia.

El precio de compra es asequible.

Su consumo limitado.

Son fáciles de instalar.

Los ventiladores móviles resultan muy versátiles.

Eliminan los olores desagradables y el humo.

Desventajas

No refrigera el aire como lo haría un aire acondicionado, simplemente mejoran la sensación térmica al hacer circular el aire.

A muy altas temperaturas esa sensación de frescor pierde valor.

Si la corriente de aire no nos da directamente, puede resultar molesta.

Dependiendo del tipo y del modelo, puede producir altos niveles de ruido.

Tipos de ventiladores: de techo

Los ventiladores de techo están compuestos por un motor eléctrico y aspas y pueden ser de corriente continua o alterna. La OCU recomienda los primeros porque son más eficientes. Así que si nos decantamos por este modelo, lo primero es fijarse en el tamaño. Cuanto mayor sea el lugar que se quiere refrescar, más grande debe ser el ventilador. Y, la OCU recuerda que la instalación debe hacerla un profesional o uno mismo, pero con cuidado de que quede sujeto.

La mayor ventaja de estos aparatos, según la OCU, es que son el modelo más silencioso y gastan menos energía que otros ventiladores. Eso sí, los recomienda para estancias grandes. En resumen, destaca las siguientes ventajas:

Proporcionan un flujo de aire uniforme.

Poco ruido: es más silencioso y gasta menos un ventilador grande girando despacio, que uno pequeño girando rápido.

Muy adecuados para habitaciones grandes.

Suelen llevar una lámpara para iluminar la estancia.

Tipos de ventiladores: de pie

Por otro lado, la OCU destaca como mejores ventiladores lo de pie. Son ventiladores con unas aspas y motor que cuentan con un pie que hace de soporte y se pueden colocar en cualquier parte de la estancia, sin necesidad de instalación. Según la OCU pueden comprarse desde 37 a 79 euros, consumen poco, son económicos, no cambian el grado de humedad del aire. Por tanto, son buena opción.

No obstante, hay que conocer también sus inconvenientes: "solo mueven el aire a la altura de las palas, no bajan la temperatura, crean corriente y depositan polvo", ha explicado la OCU.