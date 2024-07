El debate de los tatuajes en verano, ¿es recomendable hacerlos en estas fechas?

"¿Puedo tatuarme en verano?". Esa es una de las preguntas más repetidas durante los meses estivales en el estudio zaragozano La Venenosa. Diana, una de sus tatuadoras, responde: "Depende de cuál sea tu estilo de verano". Y es que bien es sabido que los tatuajes son una "herida" que tarda un tiempo en curar, así que toda exposición solar o sustancia externa que pueda incorporarse en esa parte abierta de la piel nunca será bien recibida hasta que la zona esté completamente curada. Con la teoría sabida, hay quienes pasan directamente a la práctica. Para Esther y su hija Ariadna, no es ningún inconveniente que sea un 3 de julio la fecha escogida para hacerse el primer tatuaje juntas.

"Yo ya me hice otro tatuaje en verano y no tuve ningún tipo de problema, eso sí, siguiendo las indicaciones de un buen tatuador”, afirma Esther mientras Diana le dibuja un tulipán en el brazo. En unos tres días esta herida de tinta ella y su hija ya la tendrán curada y en aproximadamente dos semanas podrán llevar una vida de verano de sol y piscina.

Entonces, ¿tatuaje en verano sí o no? Los tatuadores profesionales aseguran que no existe ningún problema a la hora de hacerse uno. "Si lo llevas tapado tres días, lavas la zona, te hechas la crema para la regeneración y protector solar, transcurridos los siete días no hay riesgo de infección", asegura Diana, la propietaria de La Venenosa, que lleva más de 17 años en el mundo de la tinta.

Para ella, tatuarse en verano es la mejor época. "Cuando me hago diseños grandes -tiene tatuadas partes enteras de su cuerpo- prefiero que sea en estos meses porque así llevo ropa más ligera y es menos doloroso. Si te supura, no tienes nada que te roce y es mucho más cómodo", sostiene Diana.

Esta zaragozana se encuentra entre el 20% de españoles, según la Unión Nacional de Tatuadores, que tienen un tatuaje en la piel. El complemento perfecto para muchas personas que buscan guardar para siempre en su cuerpo un dibujo, una frase o a una persona. Pero es imprescindible ser consciente de los riesgos que puede generar la tinta en caso de no realizarse de manera adecuada o de producir una reacción alérgica. Por eso recomiendan que ante cualquier complicación, acudan a un centro hospitalario.

"El sol daña los pigmentos de los tatuajes, si lo proteges con protector solar, mejor se verán a lo largo del tiempo"

El doctor Donis Muñoz, dermatólogo de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), asegura que, aunque los tatuajes se pueden hacer en cualquier época del año, el verano "no es la mejor". "Los principales enemigos de la tinta son los rayos ultravioleta y en esta temporada estamos sometidos a ellos regularmente", manifiesta. En caso de la exposición, recalca la importancia de cubrirlo para que no se exponga, al menos, de manera directa. Además, matiza la importancia de rebosar la zona con protector solar.

De lo que no hay duda es de que el sol, con el paso del tiempo, estropeará el tatuaje. "El sol daña los pigmentos, pero de todo, de los tatuajes, del coche, del pelo... En este caso, si lo proteges con protector solar, mejor se van a ver a lo largo del tiempo y menos color perderá", asegura la tatuadora consultada. Algo igual a lo que ocurre con la piel. "No tiene igual la piel una persona que se da protector solar todos los días y se cuida, que una que está en el campo siempre", concluye.

Una opción en los destinos de playa

En el estudio zaragozano La Venenosa llevan más de tres años haciendo diseños únicos en la piel en todas las estaciones del año, aunque en esta temporada, sí que observan un descenso en las ventas, admiten: "En verano se nota bastante menos gente porque hay quienes se piensan que no se pueden tatuar en esta época y otros que se van de vacaciones".

Una situación que aprovechan los estudios localizados en destinos de playa. Desde la Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales aseguran que la oferta en los destinos costeros se ve altamente amplificada durante estos meses. "Solemos pensar que la gente se tatúa menos en verano, pero depende del lugar porque en sitios costeros, los turistas se animan más a hacerse un recuerdo para siempre en su piel de sus vacaciones", sostiene Fidel Prieto, secretario de la asociación.

"Nada más entrar por la puerta me doy cuenta de que son maños, son de los más recurrentes por esta zona",

En el estudio de Salou 'Mono Tattoo', observan un aumento importante en la clientela durante los días de verano. "Llevamos dos décadas con el negocio y en parte es gracias a los clientes del verano porque en invierno hay bastante menos trabajo", confiesa Carlos, el dueño del estudio, que asegura ser uno de los pocos negocios de la zona que se mantiene abierto durante todo el año.

Por su taller creativo han pasado varios aragoneses que buscan un recuerdo de sus vacaciones. "Nada más entrar por la puerta me doy cuenta de que son maños, son de los más recurrentes por esta zona", concluye el propietario de Mono. Pese a la práctica cada vez más habitual entre los jóvenes de guardar un recuerdo para siempre en su piel de sus vacaciones de verano, los dermatólogos lo desaconsejan encarecidamente porque en los destinos de playa están en contacto con el sol o con sustancias que pueden infectar el tatuaje.