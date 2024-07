Álvaro Muñoz Escassi pasa página de María José Suárez "conociendo" a Hiba Abouk

Hace unos días, María José Suárez confirmaba la ruptura definitiva con Álvaro Muñoz Escassi, su pareja durante los últimos tres años. "No ha sido el mejor final para una historia tan bonita", escribía en sus redes sociales. Algo que ahora ha ratificado el jinete al asegurar que "no quiero saber nada de esta persona". Unas palabras que han llegado después del más que comentado acercamiento de Alvaro y la actriz Hiba Abouk en la comunión de la nieta del Turronero.

Fueron muchos los testigos que quedaron sorprendidos con la complicidad entre el exconcursante de 'Master Chef Celebrity' y la protagonista de 'El príncipe'. Hiba había acudido a la comunición como acompañante de Escassi. Los presentes relataron que los dos pasaron la velada juntos dando muestras de lo bien que habían congeniado, mientras los hijos de ella disfrutaban de las atracciones. Y es que, El Turronero montó una auténtica feria para la comunión de su nieta.

También se supo que las habitaciones de ambos en el hotel estaban cerca y que el jinete habría ayudado a la actriz con su equipaje. Además, ella y sus dos pequeños, fruto de su matrimonio con el futbolista Achraf Hakimi, desayunaron al día siguiente con el sevillano en un ambiente muy distendido.

Según explicó la periodista Leticia Requejo en el programa 'TardeAR', "parecían una familia feliz, les vi muy contentos. Escassi le ponía el brazo por encima a Hiba, después la agarraba por la cintura". Eso sí, aclaró que no había visto besos.

Un sinfín de señales de lo que desde el entorno de Escassi ya han confirmado: "Se están conociendo". El jinete también lo tiene claro al precisar que "Hiba Abouk es amiga mía, estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie".

Del crucero a la decepción

Mientras tanto María José aseguró que está "en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días". "Hace una semana estaba de crucero con Álvaro. Después de haberle pedido tiempo para pasarlo con mi hijo, él decide venirse al crucero que yo tenía programado en un intento de hacer más planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas. Y la verdad que en el crucero hemos estado estupendamente", detalló.

Sin embargo, a la vuelta, "me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en 'shock,' y ahora me entero también de lo de Hiba". "Ahora mismo lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona, obviamente", zanjó María José.