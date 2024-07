No hace falta que pongas esa lavadora

Uno de los principales problemas medioambientales al que nos enfrentamos en la actualidad es la omnipresencia de microplásticos en el medio ambiente. Residuos tóxicos y especialmente dañinos por su facilidad para entrar en el organismo y en la cadena trófica; además de por su persistencia.

Se estima que entre el 16 y el 35% de las emisiones globales de microplásticos tienen su origen en el lavado de tejidos y fibras sintéticas con las que están fabricadas muchas de nuestras prendas: ya sean de vestir o de menaje del hogar. También se ha calculado que lavar una sola prenda de poliéster puede llegar a liberar 700.000 fibras de microplásticos. Lo que en términos globales se traduce en que cada año, el lavado de prendas elaboradas con tejidos sintéticos conduce a que se depositen más de medio millón de toneladas de microplásticos en los fondos marinos. Desde donde acceden a la cadena trófica.

Unas cifras impactantes por desmedidas. Y también por las causas que las favorecen. En primer lugar, la denominada 'moda rápida'. La fiebre por las prendas de 'usar y tirar', entendidas como ropa de temporalidad muy limitada: de baja calidad, elaboradas con materiales sintéticos baratos y vendidas a precios pensados para ser reemplazadas cada temporada. Todo lo cual ha disparado la cantidad de ropa producida, que se compra y que, por consiguiente, también se lava por primera vez. Lo cual es un problema añadido ya que cuanto más reciente es una prenda, cuantos menos lavados ha experimentado, más fibras de microplásticos libera. Mal asunto en esta época de renovación constate de nuestro armario.

Por esa razón y a fin de frenar y disminuir su impacto, las instituciones abogan por reducir los residuos textiles, prolongando el ciclo de vida de las prendas y favoreciendo su reutilización -ya sea por otros miembros de la familia (¿qué ha sido de eso de heredar el jersey de tu hermana?) o a través de su donación a instituciones benéficas para la redistribución entre personas más necesitadas-; y su reciclado.

En Europa lavamos 24 kg de ropa a la semana por persona

Pero hay otra causa menos evidente, que por ello muchas veces es pasada por alto o minusvalorada y que, sin embargo, es tan determinante como la precedente: cada vez lavamos con más frecuencia la ropa. Y en cada lavado producimos miles de fibras que acaban entrando en el medio ambiente. De hecho, se estima que cada europeo 'pone' cuatro lavadoras a la semana (o si se prefiere: echa a lavar el equivalente a cuatro cargas completas de lavadora cada semana). Lo que supone lavar 24 kg de ropa a la semana por persona. O 3,5 kg de ropa al día (hay roperos enteros que no pesan tanto).

¿Por qué lavamos nuestra ropa con tal desmesura? ¿Acaso es porque no somos conscientes del impacto y el daño que produce en el medio ambiente? ¿No nos llega el mensaje e ignoramos las consecuencias de nuestros actos? ¿O acaso es que el mensaje (aunque sí llega) no cala? ¿No nos importa comprometer nuestro mundo y nuestra salud? ¿Priorizamos lucir ropa impoluta a mantener limpio nuestro planeta y nuestros pulmones y órganos? ¿O hay alguna otra razón 'oculta' que se nos escapa?

Según un llamativo estudio efectuado por investigadores escandinavos algo -o bastante- de esto último hay. Han identificado un motivo que nos impele a seguir lavando la ropa con exagerada frecuencia, incluso sabiendo el daño que causamos: el papel evolutivo y como motor de nuestras decisiones del disgusto, una emoción íntimamente vinculada a la vergüenza. ¿Qué significa esto?

Aunque seamos plenamente conscientes del impacto de cada colada, y a pesar de que estemos comprometidos con la protección del medio ambiente y nos esmeremos en tomar decisiones beneficiosas para su preservación, en muchos casos, para muchas personas, acaba pesando más el disgusto y la vergüenza de ser señalado y etiquetado como un individuo sucio o desaseado. Y con ello a ser excluido y rechazado. Y esto pasa tanto más, cuanto más sensible es la persona ante dichas emociones. Cuanto más nos afecta el qué pensarán los demás de nosotros. Es decir, en ese grupo mayoritario de la población que conformamos la gente tímida e insegura. La consecuencia es que instintivamente se acaba priorizando ser 'parte del grupo' a ser 'parte del planeta'.

¿Cómo solucionarlo? Según los psicólogos responsables de la investigación la clave está en el mensaje que se transmite y en cómo se transmite este mensaje. Su conclusión es que no hay que hacer hincapié en los beneficios sobre el planeta. Sino recalcar el hecho de que no lavar la ropa (casi) tras cada uso no nos hace más sucios. O, dicho de otro modo, que en condiciones normales ninguno de nosotros somos capaces de discernir si la camiseta que lleva el vecino acaba de salir de la lavadora o ya ha sido usada en otras ocasiones. La realidad es que -salvo excepciones- nuestro día a día y nuestro ritmo diario no conlleva una sudoración excesiva ni la necesidad de arrastrarse por el lodo.

¿Y cómo comunicar esto de una forma efectiva? Tal vez -y esto ya es una sugerencia propia- con una campaña publicitaria basada en 'ruedas de reconocimiento' protagonizadas por famosos para que el espectador trate de identificar quienes llevan la ropa recién lavada y quienes no. Y, claro, que al final de cada anuncio todos los protagonistas confiesen que son 'culpables' de haber repetido modelo varios días sin lavarlo.

