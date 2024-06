Francisco Michavila: "Hay que construir la Europa del conocimiento"

Es una eminencia en el ámbito de la educación y, muy especialmente, en el de la Universidad. ¿Cómo ha llegado a convertirse este ámbito en su pasión?

Yo soy ingeniero de Minas, pero cuando acabé quise seguir estudiando Matemáticas y me fui a la Universidad de París, a la Escuela de Análisis Numérico. Y allí se me despertó esta vocación y descubrí que quería ser profesor e investigador y que quería intentar imitar a mis maestros.



Se acusa a la Universidad de inmovilista y de alejada de la realidad que marca el mercado laboral, ¿comparte esta creencia?

Sí, pero hay que situarlo en el tiempo. Es decir, menos que antes y depende del sitio. Yo he pasado temporadas en Estados Unidos y allí te dirían que la Universidad tiene mucha conexión con la sociedad. En Francia tampoco es esa situación. Pero en España, cuando volví de Francia, me encontré con eso que llamaban una torre de marfil, con una Universidad alejada de la sociedad. Por eso me marqué como meta, como joven profesor con 23 años, el cambiar esas cosas.



¿Lo ha conseguido?

Lo primero era ser buen profesor, querer a mis alumnos y que me quisieran. Renové cosas y con 35 años me eligieron como director de la Escuela de Minas. Más tarde me plantearon ser rector de una Universidad que iban a crear en Castellón, para la cual aporté mis reflexiones sobre cómo debía ser: abierta y sensible a los problemas de la sociedad y con rigor científico, bases sobre las que se construyó la Universitat Jaume I. Terminé siendo rector, claro, y la primera de las ideas fue la conexión con la sociedad y la segunda, que todo candidato que quisiera optar a una plaza como profesor contratado tenía que presentar, además de sus méritos, una propuesta para irse seis meses a una universidad extranjera, explicando lo que iba a hacer allí.