Camille Nieves, la 'influencer' argentina que encontró su lugar en Zaragoza: "Es donde mejor me he sentido"

Camille Nieves es una 'influencer' "argenmaña". Así es como la llaman sus amigos zaragozanos y como se define ella misma. Nació en Argentina hace 30 años, pero su afán por conocer mundo y sentirse una persona libre la llevaron a abandonar su país de origen en busca de la ciudad de sus sueños. Tras pasar por Miami, Barcelona o Madrid, en 2022 consiguió encontrar la suya y ahora lo tiene más que corroborado: "Me echaron las cartas hace poco y me dijeron que mi lugar estaba en Zaragoza y tienen razón porque aquí puedo ser totalmente yo".

'Cami' -diminutivo con el que la suelen llamar- llegó a la capital aragonesa por amor hace dos años y medio. En España llevaba ya cinco años entre Barcelona y Madrid para perseguir su deseo de ser actriz. Pero como a mucha gente, la pandemia la cambió. Se enamoró de un zaragozano y decidió venir a Zaragoza en busca de un futuro feliz. Lo que Camille no sabía era que en esa búsqueda de la felicidad, esta ciudad iba a conquistar su corazón. "Desde que estoy acá todo me sale de maravilla, siento que esta ciudad me ha abrazado desde el primer momento, es donde mejor me he sentido", asegura esta 'tiktoker' que cuenta con más de 72.000 seguidores en la red social.

Algo de "culpa" de que todo le vaya "tan bien", afirma que la tiene la Virgen del Pilar. "Me han dicho que gracias a ella tuve tanta suerte en encontrar trabajo rápidamente y en conseguir tantas oportunidades", explica agradecida Camille.

"Ayudo a las chicas a sanar el vínculo con ellas mismas, a aceptarse y amarse"

Ahora dice encontrarse en un periodo de transición. Trabaja como encargada en una tienda y está volcada en las redes sociales, así como en dar consejos a sus seguidoras en materia de bienestar.

"Ayudo a las chicas a sanar el vínculo con ellas mismas, a aceptarse y amarse tal y como son", asegura. Y es que su infancia no fue fácil. "En Argentina sufrí mucho por no ser 90-60-90, siempre tuve complejo con mi cuerpo, me comparaba con el resto de las chicas que se veían en la televisión, todas delgadas, y jamás había una parecida a mí”, confiesa esta argentina. Llegó incluso a decirse "cosas horribles" frente al espejo, a sentirse muy mal y a no pensar nada bueno sobre ella.

Por ello, su sueño es "acompañar y aconsejar a cuantas personas sea posible" para que tengan una vida mejor. Lo hace para que ninguna pase por lo que ha sufrida ella o, en caso contrario, puedan remontar de esa etapa que para nada le hizo feliz.

Las “milipilis” argentinas

Hace dos años, llegó a España, desde el otro lado del charco, la moda de las "milipilis" que recuerda a lo que cuenta Camille. Una tendencia viral en Argentina que consistía en vestir con pantalones de tiro bajo o faldas minis y tops muy cortos que dejaban todo el vientre al descubierto. Las chicas que recurrían a este estilo solían ser extremadamente delgadas, con el vientre ultra plano y las piernas finas. Varias mujeres buscaban ser como ellas y las imitaban a través de vídeos subidos a redes sociales.

Pese a que está tendencia ya no está tan en boga, en Argentina, según cuenta Camille, "es muy común hacer comentarios sobre el cuerpo de otras personas". "Acá en Europa me siento muy bien, pero para el concepto social de lo que es estar buena en mi país me acompleja", asegura Camille en un video de Tik Tok. Y es que en Argentina, según cuenta, el estar muy delgada es estar bien y todo el mundo "vive a dieta".

La relajación de vivir en España

Camille no concibe de momento la vuelta a su país. Al llegar a España, explica que "la cabeza" se le "relajó" porque se sentía mucho más segura. "Acá podemos volver solas a casa y no pensar en si nos van a robar o nos va a pasar algo", confiesa.

Quiere quedarse en Zaragoza porque esta ciudad se lo ha dado "todo". Pero tampoco quiere dejar de lado su espíritu viajero. "Me gustaría tener mi propio negocio 'online' y entonces aprovechar el remoto para viajar a todos los países que me resuenen", concluye. Y es que el impulso de esta chica joven por conocer mundo la trajo hasta Aragón y aquí ha podido conseguir la libertad que tanto anhelaba de su país.