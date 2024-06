Estudiar una carrera universitaria con más de 70 años: "Quiero seguir aprendiendo y no pensar en lo que me queda de vida"

Nunca es tarde para aprender, si no que se lo digan a Milagros y Elsie, dos alumnas septuagenarias de la Universidad de Zaragoza para las que seguir formándose es todo un "placer". Ambas están ya jubiladas, pero para estas dos aragonesas -una de adopción y otra de nacimiento-, la edad no era un impedimento para continuar inundando de conocimiento sus respectivas vidas. Aseguran que aprender es sinónimo sabiduría por lo que persiguen su último sueño: graduarse con más de 70 años en una carrera universitaria.

Tras décadas trabajando, como médico Milagros y como profesora Elsie, podrían haber dedicado su merecida jubilación a descansar o viajar. Pero esta recurrente idea, está muy lejos de parecerse al camino por el que han optado. Han querido continuar con una formación universitaria para aprovechar, así, de manera "eficaz" el tiempo. "¿Qué hago, levantarme ponerme la bata y quedarme en casa? Eso no me lo permito hacer, es más, creo que nadie se lo debería permitir", asegura Milagros Bernal, una zaragozana de 78 años que estudia Derecho en la Universidad de Zaragoza.

Allí mismo, bajo ese techo del campus universitario en el que lleva cinco años estudiando, recuerda cómo decidió volver a hacer una carrera. "Yo estudié Medicina aquí también - en Unizar- y siempre me ha encantado aprender cosas nuevas", confiesa Bernal. "Mi objetivo principal es seguir con esta formación, terminar la carrera y luchar cada día por aprobar para así no pensar en lo que me queda de vida", asegura entre risas.

Milagros fue médico en el Hospital Clínico de Zaragoza durante 40 años y se jubiló a los 70. Su pasión por la formación le ha acompañado siempre y sacaba "los minutos de donde fuera" para poder estudiar. "Me acuerdo de que cuando mis hijos estaban en el parque yo abría el libro", sostiene orgullosa. Y es que a Bernal le gusta hablar con fundamento porque piensa que es "muy importante saber un poco de todo". Por eso, antes de decantarse por el Derecho, se matriculó en Teología en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (Creta) y aprendió unas dotes básicas de interpretación en el Teatro de las Esquinas.

Tras estos dos años, se dio cuenta que ni la Teología ni el teatro era lo suyo. "A mi me gusta andar sobre seguro y tenerlo todo bien atado y eso mientras interpretaba, no pasaba", manifiesta entre risas. Por eso, tomó la decisión de estudiar Derecho, porque es una carrera de hincar codos y memorizar, aunque dice que, pese a que ha sido siempre de las que les costaba "bien poco estudiar", con la edad ya comienza a notar algunos fallos en la memoria. Para ello, Milagros ha encontrado la solución: "Lo repito tres o cuatro veces y ya está".

Algo parecido le ocurre a Elsie, estudiante de cuarto curso de Historia en la Universidad de Zaragoza. "Tengo 74 años y ya veo que tengo algún lapsus por eso tomo, de vez en cuando, una pastilla para la memoria", explica esta panameña que llegó a la capital aragonesa en los años 70. Su labor era enseñar inglés a los alumnos de distintas partes de la capital. Ahora, unos cuantos años después, ella se ubica en el otro lado de la clase para seguir aprendiendo de los profesores.

Ella estudió Historia Moderna Contemporánea en Panamá, aunque se decantó por la enseñanza recién aterrizada en nuestro país. Unos estudios que ha decidido retomar de alguna manera en Zaragoza con la carrera de Historia. "Llevo cuatro años y terminaré el año siguiente con el Trabajo Fin de Grado", confiesa Elsie que asegura que todo ha sido mucho más "fácil" porque le han convalidado varias asignaturas de la otra carrera que hizo en su país.

Las más mayores

Tan solo el 13,7% de estudiantes de universidades españolas en el curso 2022-2023 fueron mayores de 30 años, según el Ministerio de Universidades. Un número que desciende significativamente si nos referimos a septuagenarios o octogenarios. En el caso de Elsie, reconoce ser la más mayor de su clase. "El resto de los compañeros son más jóvenes, aunque todos nos llevamos bien. Por ejemplo, hicimos viajes a Italia con la asignatura de Latín o a Oloron, un pueblo de Francia, y entonces intimas más", especifica esta panameña a la que le queda únicamente una asignatura y el Trabajo de Fin de Grado para terminar la carrera.

En Derecho, sin embargo, hay alumnos de varias edades. "Tengo un grupo de compañeros más o menos de mi edad con el que he hecho muy buenas migas", manifiesta Milagros, aunque también se lleva "muy bien" con los estudiantes más jóvenes. "Aprendemos todos mutuamente pese a la brecha de edad -cuenta-. Hacemos los trabajos juntos y al final el vernos todos los días nos ha unido mucho más". Con los profesores es distinto. "Yo les trato siempre de usted y mantengo la distancia con ellos".

A veces piensa: "Estoy ocupando una plaza de alguien joven que a lo mejor le serviría más que a mí". Ha llegado incluso a sentirse culpable, diciendo "tú ya has rendido a la sociedad". Pero al final, ella accedió a la universidad gracias las plazas ofertadas para personal docente, ya que ella, además de médico y próximamente graduada en Derecho, fue profesora de la Universidad de Zaragoza.

Vida más allá de la universidad

Sacarse una carrera conlleva un esfuerzo extra a cualquier edad, pero si hablamos de personas de más de 70 años, está claro que este empeño incrementa todavía más. Pese a ello, ambas aragonesas compaginan sus estudios con su vida privada. "Me exijo hasta cierto punto porque también tengo que hacer las labores domésticas. Por la tarde, cuando vuelvo de clase, hago la cena y veo el telediario", sostiene Milagros que saca un "rato" por las noches para estudiar en medio de sus quehaceres.

Más allá de su ajetreada vida, ella lo tiene claro: "Si hubiera tenido que dejar de hacer algo de mi vida para estudiar no lo hubiera hecho".

A Milagros le queda un año y medio de carrera, a Elsie solo dos asignaturas. Para ellas, estudiar es una distracción y un 'hobbie' que les mantendrá formadas de por vida porque la formación es un bien común en el que nada tiene que ver la edad de las personas.