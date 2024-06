El bikini menstrual, el gran aliado del verano para muchas adolescentes: "Ha sido mi mejor descubrimiento"

Es el gran aliado para muchas mujeres este verano porque les permite "olvidarse de la regla" durante un tiempo. El bikini menstrual es una prenda pensada para disfrutar libremente de aquellos baños veraniegos sin tener que pensar en la menstruación. Y es que, para muchas de ellas, tener el periodo es un verdadero impedimento a la hora de ponerse la ropa de baño por la incomodidad que puede suponer estar pendiente del tampón en el agua o por la imposibilidad de bañarse con compresa.

Según un estudio de Intimina, una marca dedicada al cuidado íntimo, el 63% de las mujeres evita bañarse en la playa o en la piscina si tiene la regla. El bikini menstrual puede ser la solución. "Esta prenda de baño se utiliza durante el periodo menstrual y tiene la misma funcionalidad que un traje de baño", explican desde la plataforma Mujer Eco.

El bikini menstrual está diseñado específicamente para que una persona pueda bañarse libremente sin fugas gracias a una tecnología que hace que la sangre sea absorbida por la propia tela del bañador. Además, existe una capa impermeable que impide que el flujo salga al agua o llegue a manchar las prendas de ropa. Es decir, todo lo necesario para olvidarse de compresas, tampones o demás métodos de higiene íntima en periodos de regla en verano.

Una de las grandes dudas es si este bañador crece al absorber la sangre o el agua. "Al principio pensaba que cuando lo fuera a utilizar y entrara en contacto con el agua iba a ser como un pañal, pero para nada. Ni con el agua, ni con la sangre aumenta de tamaño", sostiene una usuaria. Además, las mujeres que lo han utilizado aseguran que "para nada se sienten sucias", en parte porque el traje de baño cuenta con varias capas que absorben la sangre evitando que quede en contacto con la piel.

Estos bikinis son ideales para las primeras menstruaciones cuando aún no se ha empleado otros medios de retención de la sangre. Precisamente, se trata de una de las alternativas favoritas para muchas adolescentes que experimentan sus primeros periodos y todavía no se acostumbran a utilizar un tampón o copa menstrual para meterse en la piscina.

Laura Sanz es una adolescente de 13 años que utiliza este método desde el año pasado. "Me vino la regla ese verano y todo era un mundo para mí", confiesa esta adolescente. "Yo pensaba que me iba a perder planes con mis amigas o que no podría meterme a la piscina, pero con el bikini menstrual nada de esto ha pasado, todo es mucho más cómodo". Para Laura, esta prenda ha sido "el mejor descubrimiento" del verano porque puede bañarse libremente en la piscina o en la playa y "olvidarse de la regla".

Un producto sostenible

Y es que los beneficios de este tipo de prendas son múltiples, aunque el más importante pasa por la sostenibilidad. Cambiarse a la ropa interior reutilizable con la menstruación puede reducir o reemplazar el uso de tampones, compresas y productos para la incontinencia y, así, de esta forma utilizar menos plástico que acaba en los mares y los vertederos.

Los precios de este tipo de bikinis suelen variar en función de la tienda en la que se adquieran, pero suelen rondar los 30 euros. Al principio se podían obtener en un número limitado de tiendas, pero ahora están disponibles incluso en grandes cadenas de ropa como Women Secret, Primark o Decathlon.

En cuanto a la duración, estos bikinis están preparados para recoger flujo menstrual sin fugas durante un periodo de 4 a 8 horas, dependiendo del modelo. Aunque uno de los inconvenientes es que están diseñados para los días de flujo ligero.

Para lavarlos hay que aclararlos con agua fría nada más quitarlo. Luego aclararlos con jabón neutro sin utilizar lejía ni suavizante y posteriormente meterlo en la lavadora.

Las ya famosas braguitas menstruales

Las bragas menstruales se han convertido en una alternativa económica, sostenible y saludable utilizadas cada vez por más mujeres en sus días de regla. Esta ropa interior es capaz de absorber el flujo de regla gracias a sus capas combinadas con materiales técnicos que evitan las manchas. Habitualmente, están confeccionadas en algodón y tejidos antibacterianos por lo que suponen un plus a la salud sexual de las mujeres.

Uno de los factores más importantes y que más tienen en cuenta sus usuarias es la comodidad que generan permitiéndoles así sentirse liberadas sin necesidad de utilizar productos poco higiénicos para contener la regla. Además, al igual que el bikini menstrual, se puede lavar para reutilizarse y, una vez trascurrido el periodo de efectividad que suele ser de dos años, pueden seguir utilizándose como ropa interior convencional.