Nathan Drake y el cazatesoros Victor Sullivan se alían para encontrar el tesoro de Magallanes antes de que lo hagan los hombres de Moncada en una aventura que les llevará desde Nueva York a Barcelona y de allí a Sudamérica.

Encuentra el gazapo científico en este diálogo de la película 'Uncharted', dirigida por Ruben Fleischer en 2022, con guion de Rafe Judkins, Art Marcum y Matt Holloway y con Tom Holland (Nathan Drake); Marck Wahlberg (Victor Sullivan); Sophia Ali (Chloe Frazer); Antonio Banderas (Santiago Moncada), entre otros, en el reparto.

El diálogo

-Qué te pongo? -preguntó Nathan enfundado en su uniforme de camarero a la chica que se acababa de acodar en la barra.

​-Un vodka tonic.

​-¿Vodka tonic?, vamos, es mi primera copa de la noche. Ponme a prueba.

​-Pues no sé… un Negroni.

​-¿Un ne-qué? Es broma. El Negroni, elaborado por primera vez en 1919 para el conde Camilo Negroni cuando cambió la soda de su coctel habitual, el Americano, por ginebra- le explicó Nathan antes de cambiar de tercio:

​-¿Sabes?, nunca te había visto por aquí.

​-Es que no vivo aquí.

​-Vaya, ¿y de dónde vienes?

​-Greenwich. Allí los camareros no dan lecciones de historia.

​-Bueno, los camareros de Greenwich no preparan Negronis como este -le dijo, sirviéndole la copa.

​Pero un poco más tarde, al observar a la chica de Greenwich intentando encender un cigarrillo Nathan no pudo resistirse a impartir otra lección de historia:

​-El cigarrillo. Inventado por Alfonso Cigarretti en 1462… Es broma. No sé quién fue el inventor del cigarrillo.​

El gazapo

Vaya por delante que desde que vi -y escuché- este diálogo de 'Uncharted' tuve claro que, aunque el que se va a desvelar a renglón seguido no podía catalogarse de gazapo en términos absolutos, no me iba a resistir a traer aquí este gazapo relativo -en gran medida por una razón de naturaleza sentimental que compartiré a su debido tiempo.

Dicho lo cual, siento aguarle la fiesta, la copa y el flirteo a Nathan, pero una cosa es una broma y otra una demostración de supina ignorancia o -peor aún- una puesta en evidencia de que tu interlocutora y potencial ligue es poco menos que una analfabeta -por no decir una paleta de Greenwich; que tras la alusión a la citada localidad se adivina muy mala baba por parte del sabelotodo camarero de ciudad.

Y que me perdonen los lugareños de Greenwich, pero si necesitan que les aclaren que en realidad el cigarrillo no fue inventado por Alfonso Cigarretti en 1462, que es solo una broma, entonces “Houston, tenemos un problema”, por mucho que Greenwich esté en el estado de Connecticut. Y no ya por lo sospechoso del apellido, sino porque todo el mundo debería saber que (la planta de) el tabaco es oriundo de América y que por tanto no fue descubierto por el 'hombre blanco' hasta que Colón alcanzó el 'nuevo mundo', allá por 1492. Por lo que difícilmente el tal Cigarretti podría haber inventado el cigarrillo tres décadas antes.

Lo que si le podemos creer a Nathan es que no sabe quién (ni cuándo) inventó el cigarrillo. Más que nada porque no hay un inventor como tal ni una fecha en la que gritase eureka. Lo cierto es que se asume que, -insisto- tras el descubrimiento de América y el desembarco del tabaco en Europa a través de la puerta de los puertos españoles, los cigarrillos surgieron en diversas ocasiones y en distintos momentos y lugares de forma espontánea e independiente; eso sí, siempre como fruto de la necesidad o, si se prefiere, haciendo bueno el dicho de que el hambre agudiza el ingenio.

Para lo que sí hay un nombre y una fecha es para la invención de la primera máquina automática para fabricar cigarrillos, patentada en 1880 en Estados Unidos por James Albert Bonsack.

Y por fin ha llegado el momento que todos estabais esperando, saber el motivo por el que me 'enamoré' -o encapriché- de este diálogo: quiero creer que la mención a un tal Alfonso Cigarretti es un homenaje o guiño -agazapado tras un gazapo- a Alfonso Bialetti, este sí, creador de uno de los mejores inventos de la humanidad: la cafetera italiana.

Cómo liarse (con) el cigarrillo

La idea del cigarrillo se le pudo ocurrir a cualquiera que decidiese liarse la manta a la cabeza y un poco de tabaco en un trozo de papel y prenderle fuego para chuparla, tal vez inspirado por los relatos de los marineros retornados de cómo los indígenas americanos enrollaban hojas de la planta de tabaco en hojas de maíz y tras prenderles fuego las introducían en la nariz y la boca para 'colocarse' inhalando el humo.

Lo de fruto de la necesidad se explica porque muchas fuentes apuntan a los mendigos españoles como los primeros que, a falta de oro para adquirir tabaco, recogían los restos de los cigarros puros que los potentados disfrutaban, los desmenuzaban y los enrollaban en un trozo de papel para poder fumar también ellos. Un recurso que, al parecer, fue replicado por los soldados turcos sitiados durante la guerra de Crimea. En definitiva, una práctica propia de necesitados que irónicamente con el tiempo se puso de moda, convirtiéndose entonces en un signo de modernidad.