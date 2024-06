Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esperan su primer hijo tras 5 meses de relación

Alejandra Rubio, hija de la conocida presentadora Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos, ha anunciado que está embarazada. Lo ha comunicado en una exclusiva para la revista ¡Hola!, junto a su pareja Carlo Costanzia, donde la joven de 24 años y el actor comparten los detalles de este inesperado pero feliz acontecimiento que llega tras apenas cinco meses de relación.

En la entrevista, Alejandra confiesa que no esperaba un resultado positivo en el test de embarazo: "Tardé poco tiempo en descubrir que estaba embarazada. No pensé que saldría positivo el test, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente me agobié muchísimo". Por su parte, Carlo admite haber sentido "miedo y una responsabilidad muy grande", pero asegura que "siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo". La pareja se muestra ilusionada y unida ante la llegada de su primer hijo, que nacerá a finales de año.

Reacciones familiares ante la noticia

Alejandra revela que la primera persona a la que le contó la noticia fue a su madre, Terelu Campos: "Me notaba rara y se lo solté de sopetón. Flipó, claro, pero nos dijo que nos apoyaría". La joven asegura que el bebé traerá mucha alegría a la familia, especialmente tras el reciente fallecimiento de su abuela, María Teresa Campos. Por otro lado, Carlo comenta que su madre, Mar Flores, "se lo tomó muy bien" y "se puso supercontenta" al enterarse de la noticia.

Sobre su suegra, Terelu Campos, el actor no escatima en halagos: "Terelu es una suegra superguay, una supersuegra". Aunque aún no ha tenido la oportunidad de conocer al padre de Alejandra, Carlo se muestra encantado con la familia de su pareja.

Preferencias y tradiciones familiares

En cuanto a sus preferencias sobre el sexo del bebé, Carlo confiesa que le gustaría tener una niña, mientras que Alejandra tiene la intuición de que podría ser un niño. Sin embargo, la colaboradora de televisión admite que, en caso de tener una hija, "no creo que sigamos con la tradición de llamarla Teresa, aunque sé que a mi madre le haría mucha ilusión".

Alejandra Rubio, una joven mediática

Alejandra Rubio, nacida en Madrid en el año 2000, es la hija de la conocida presentadora y colaboradora de televisión Terelu Campos y el empresario Alejandro Rubio. Desde muy joven, Alejandra ha estado expuesta a los medios de comunicación debido a la popularidad de su familia materna, que incluye a su abuela, la legendaria periodista María Teresa Campos, y a su tía, la también presentadora Carmen Borrego.

A pesar de haber crecido en un entorno mediático, Alejandra ha tratado de mantener cierta privacidad en su vida personal. Sin embargo, en los últimos años ha ido ganando protagonismo en el mundo del corazón, participando en diversos programas de televisión y concediendo entrevistas en las que ha hablado sobre su vida y su relación con su familia.

Ahora, con la noticia de su embarazo junto a Carlo Costanzia, Alejandra Rubio se enfrenta a una nueva etapa en su vida, en la que compaginará su faceta como madre primeriza con su presencia en los medios de comunicación. Una experiencia que, sin duda, contará con el apoyo incondicional de su familia y seres queridos.