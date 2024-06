Tres tiendas en Zaragoza para conseguir un bikini original y distinto

Vestir diferente es complicado. ¿Cuántas veces has coincidido en una camiseta con una amiga o has llevado los mismos deportivos que un familiar? Seguro que muchas y no es algo sorprendente ya que la mayor parte de la población compra la ropa en las mismas tiendas. Por eso, intentar innovar o ser distinto al resto no es para nada una tarea sencilla. Es entonces cuando se intenta buscar tiendas originales y descubres que conoces pocas en tu ciudad más allá de las populares cadenas de ropa.

Algo parecido ocurre con los bikinis. Con la emergencia de internet, los jóvenes recurren a las mismas tiendas online para escoger un traje de baño que, sin poder tocarlo ni probarlo, puede ser igual que el de tu compañero de piscina. En Zaragoza existen varias tiendas diferentes en las que podrás escoger uno original y distinto al resto.

Sommes Demode

La moda, la diversión y el amor caracterizan esta tienda de ropa ubicada en la calle Espoz y Mina. Un rincón que surgió gracias a un blog de moda de dos amigas, que vio la luz en el año 2013, cuando Julia abrió la tienda física Sommes Demode junto a su chico, Josué. Ahora son también Esther, Ada y Rocío. Juntos traen hasta la capital aragonesa las últimas tendencias con un toque diferente. Más allá de ropa o complementos, en este establecimiento se pueden encontrar bikinis, bañadores, pareos y ropa de playa de marcas como Compañía Fantástica o Robin a precios que oscilan en torno a los 60 euros.

Lencería La Peña

Un negocio centenario pero que sigue año tras año al pie del cañón. Ese es Lencería La Peña (conocida tradicionalmente como Fajas La Peña) ubicado en la calle Bilbao. Un establecimiento centenario especializado en lencería, corsetería y baño que cumplió hace escasamente unos meses 125 años. La calidad de sus prendas, la variedad de tallas y el trato personalizado hacen que se convierta en una de las tiendas de baño de referencia para muchas personas en la capital aragonesa que acuden a su gerente, María Polo, para pedir consejo de una buena prenda que, casi seguro, perdurará en el tiempo.

Oriol P.

En 1988, Oriol Pellicer fundó la empresa de bañadores Oriol P., una marca centrada en la fabricación de bañadores para mujeres, hombres, adolescentes y niños en la que se pueden encontrar diseños estampados exclusivos. Todos los trajes de baño son diseñados en Barcelona y fabricados en zonas de proximidad. Cuenta con diez puntos de venta físicos repartidos por el territorio español, uno de ellos en Zaragoza, en la calle San Miguel.