¿Puedo poner la pegatina de alarma en casa sin tenerla instalada? Esto dice la ley

Las placas disuasorias suelen colocarse en las puertas de las viviendas para evitar a ladrones y 'okupas'. Estas suelen avisar de que hay una alarma (o una cámara) instalada en su interior, pero no siempre es cierto. Es común encontrarse con avisos falsos para ahuyentar a malhechores, pero, ¿es legal colocar una pegatina avisando de una alarma si en realidad no tengo ninguna dentro?

Es una medida de las más comunes cuando sucede una ola de robos. Lo cierto es que la probabilidad de que alguien no entre cuando un cartelito muestra la presencia de un sistema de seguridad es más baja que si no existe. Se puede adquirir en muchos bazares y otro tipo de tiendas y, al final, cuando un vecino lo coloca hace un efecto llamada y los demás hacen lo mismo.

Por ello, desde Segurma, empresa con recorrido en el sector de la seguridad desde hace 35 años, aseguran que es legal utilizar estas placas. No obstante, hay un pero, pues siempre deben ser genéricas, ésta es una excepción en la ley. Es decir, no deben tener ningún logotipo de ninguna compañía, ya que en ese caso el propietario sí que podría ser multado, porque se estaría haciendo un uso no autorizado de la marca.

¿Me pueden multar por colocar una placa?

Según la Ley 17/2001 de Marcas y el artículo 274 del código penal, los delitos relativos a signos distintivos, marcas, rótulos y nombre comercial se castigan con castigos de seis meses a tres años de prisión y multa de 12 a 24 meses para las acciones ilícitas al por menor. Esto sin añadir posibles sanciones económicas adicionales en concepto de daños y perjuicios que las compañías de alarmas pudieran solicitar.

Asimismo, si hay videovigilancia, debe haber protección de datos. En caso de que la pegatina de alarma quiera hacer entender que hay videovigilancia con una cámara conectada, para que fuera creíble y legal deberá tener escrito el mensaje de advertencia correspondiente a la Ley de Protección de Datos.

En cuanto al tamaño, no hay una norma fijada, aunque sí es cierto que la ley recoge que deberá ser lo suficientemente grande como para poder leer lo que pone "sin dificultad", además de que deberá contener una serie de mensajes si la placa figura que hay videovigilancia.

Aunque es una medida común en las comunidades de propietarios, no siempre se recomienda el uso de los carteles disuasorios. "Los ladrones conocen perfectamente la ley, los tipos de placas y qué significa cada una de ellas. Tienen un olfato especial para reconocer placas falsas o intuir si hay algo de valor dentro del inmueble por la que merezca la pena arriesgarse", dicen desde Segurma. Lo que garantiza una mayor seguridad es contratar uno de estos sistemas de seguridad con una empresa especializada.