Consejos para encontrar la ropa de baño perfecta para este verano

Encontrar el bikini perfecto es para muchas la tarea más complicada del verano. No siempre basta con elegir el más bonito o el que está más en tendencia, porque puede ser que el modelo no se adapte adecuadamente a tu figura y se convierta en un auténtico desastre. Por ello, para elegir bien, es muy importante conocer cómo es tu cuerpo, para así descubrir cuál es tu traje de baño perfecto.

La zaragozana Beatriz Fustero trabaja como asesora de imagen desde hace aproximadamente un año. Para ella, sentirse "segura y cómoda es una de las cosas más importantes" a la hora de escoger un bikini o bañador. Un asunto que se consigue, según cuenta, creando una "armonía" entre la parte superior e inferior.

Estampados discretos para zonas voluminosas

Los estampados suelen ser una de las opciones más populares. Sin embargo, aunque pueda parecer lo contrario, no en todos los cuerpos quedan bien. En zonas voluminosas, se aconseja utilizar un estampado liso para así disimular las partes más anchas y crear algo de armonía. Al contrario que en zonas estrechas, donde lo ideal sería escoger un bikini estampado con el objetivo de crear algo de volumen.

"Hay gente que tiene mucho pecho y poca cintura o cadera entonces, lo mejor sería utilizar un sujetador de un color liso y una braguita con un estampado para así crear armonía", explica Beatriz que asegura que lo mejor es "librar" de adornos las zonas más voluminosas.

El talle alto para crear armonía

"Es muy importante que entre pecho, cintura y cadera haya armonía para presumir de un traje de baño 10 -cuenta Beatriz- y esto te lo puede dar una braguita de tiro alto". Para ella, lo fundamental es que, en conjunto, todo sea perfecto y las partes inferiores altas suelen ser una de esas opciones que favorecen a todo tipo de cuerpos. Además, es una tendencia que no pasa nunca de moda.

Los bikinis de tiro alto se han convertido desde hace ya unas temporadas en un 'must' para aquellas personas que por un motivo u otro prefieren no mostrar el vientre bajo. "Este tipo de prenda te hace sentir más segura porque recoge más cuerpo", asegura esta zaragozana que no duda en decir que es uno de los bikinis "más elegantes".

El bañador, ideal para cuerpo rectos

Para las mujeres que tengan un cuerpo más recto, caracterizado habitualmente por poseer una forma rectangular sin apenas curvas, los bañadores son los grandes triunfadores. Como ejemplo, Beatriz habla de los 'cut out', aquellos trajes de baño con un corte en la cintura que "ayudan a crear algo de volumen en la zona".

Además, si lo que se busca es ocultar ese cuerpo tan recto, buscar un bañador estampado para desviar la atención al decorado, sería la mejor opción.