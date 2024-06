Los científicos alertan de que el 'glaciar del fin del mundo' es más vulnerable al derretimiento de lo que creían

El glaciar llamado popularmente como 'del fin del mundo' en la Antártida se está erosionando a lo largo de su base submarina, debido al calentamiento global. Esto genera más preocupación entre los científicos, si cabe, sobre el aumento extremo del nivel del mar. De hecho, los especialistas han cartografiado el retroceso histórico del glaciar con la esperanza de poder aprender de su pasado y predecir lo que hará en el futuro.

Este análisis del glaciar se ha recogido en un estudio publicado el pasado 20 de mayo de 2024 en la revista académica 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Aquí, se recoge lo que los científicos han descubierto, y es que, en algún momento de los últimos siglos, la base del glaciar se desprendió del lecho marino y retrocedió a un ritmo de 2,1 kilómetros por año.

Esto supone el doble de la velocidad que los científicos han observado en la última década. Para que se entienda, esto sugiere que el glaciar Thwaites ('del fin del mundo') tiene la capacidad de sufrir un rápido retroceso en un futuro próximo.

"El flujo de agua de mar bajo el hielo a lo largo de distancias considerables hace que el glaciar sea más vulnerable al derretimiento debido a un océano más cálido de lo previsto, lo que a su vez aumentará las proyecciones de pérdida de masa de hielo", según el estudio publicado este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El glaciar Thwaites se derrite más rápido de lo que se creía

Es decir, el glaciar Thwaites se puede derretir más rápidamente de lo que se pensaba hace unos años. Esto podría significar que se están subestimando las proyecciones del aumento global del nivel del mar, según el estudio citado: 'Widespread seawater intrusions beneath the grounded ice of Thwaites Glacier, West Antarctica'.

Algo preocupante, ya que este glaciar se ha apodado como 'glaciar del fin del mundo' porque su colapso causaría un aumento catastrófico del nivel del mar. No es de extrañar, ya que se trata del glaciar más ancho del mundo, aproximadamente del tamaño de Florida.

