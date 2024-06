Esta tecnología es una mina: almacenamiento bajo tierra de energía gravitatoria

Para que las minas abandonadas sean parte de la solución al almacenamiento de la energía sobrante de las renovables, todo pasa por instalar un enorme montacargas en su interior. Una alternativa con un gran potencial y que está al caer.

Uno de los grandes desafíos que afronta la humanidad en el momento actual es completar de forma efectiva la transición de las energías basadas en combustibles fósiles a las energías renovables. Algo que cada vez está más cerca por cuanto se ha logrado que las segundas sean ya accesibles y asequibles para una parte importante de la población. No obstante, para alcanzar dicho objetivo el gran reto pendiente que les queda a las renovables es superar la limitación de su capacidad de almacenamiento y encontrar un sistema que permita acumularla en grandes cantidades y, sobre todo, a largo plazo.

La energía solar, la eólica o la mareomotriz no están siempre disponibles –o al menos no siempre con el mismo rendimiento–. Su producción tiene picos y valles en concordancia con la fuerza y dirección del viento; la incidencia de la radiación solar, las horas de luz y las condiciones meteorológicas; y el ritmo y magnitud de las mareas, respectivamente. Es por ello que para que el tránsito energético sea efectivo es imprescindible garantizar la disponibilidad en todo momento de dicha energía independientemente de las variables mencionadas. Y eso pasa por contar con sistemas y/o tecnologías que permitan el almacenamiento de grandes reservas de energía a largo plazo. Algo que, a día de hoy, no es posible –o lo es de forma muy limitada–.

El mejor ejemplo de esto son las baterías y acumuladores eléctricos; que se presentan como solución eficaz para el almacenamiento moderado y a corto plazo, es decir, adecuadas fundamentalmente para cubrir las necesidades de, por ejemplo, viviendas particulares, vehículos o pequeñas instalaciones. Pero no para dar cobertura a ciudades enteras o grandes instalaciones como fábricas o aeropuertos.

Las principales y casi únicas alternativas existentes como reservorio a largo plazo en la actualidad son el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo y el hidrógeno verde. Sin embargo, el primero solo puede implementarse en localizaciones muy específicas. En tanto que el segundo está lastrado por su escasa rentabilidad, atendiendo a su elevado coste vs baja eficiencia.

En esta tesitura, es posible que, paradójicamente, la solución sea recurrir de nuevo a las minas. Pero no para extraer combustibles fósiles, sino como reservorios de energía limpia mediante la implementación de la tecnología denominada almacenamiento bajo tierra de energía gravitatoria (Underground Gravity Energy Storage o, simplemente, UGES por sus siglas en inglés).

Esquema de la estructura interna y el funcionamiento de una mina reconvertida para almacenar energía gravitatoria. La carga de arena se mueve en el montacargas, arriba o abajo, más o menos niveles, en función de la cantidad de energía a almacenar o demandada. Hunt et al.

¿Cómo funciona?

En esencia, consiste en instalar en el interior de una mina un montacargas de gran capacidad. La clave radica en un concepto físico asombrosamente sencillo: almacenar en un cuerpo sólido (arena, por ejemplo) la energía producida como energía potencial. Que posteriormente puede ser puesta en juego como energía cinética, que a su vez es convertida en energía eléctrica.

Siendo más concretos: el excedente de energía generada por fuentes alternativas en los momentos de mayor productividad se emplearía para poner en marcha el motor del montacargas y así elevar una gran masa. De este modo, ese remanente de energía queda almacenado como energía potencial. Y en el momento en que se requiera su uso, esta energía potencial se libera dejando ‘caer’ (en un descenso controlado) el montacargas con su carga. Con lo que la energía potencial se convierte en energía cinética, esta en mecánica y esta, a su vez, en energía eléctrica mediante generadores eléctricos (en este caso, los frenos regenerativos que controlan el descenso del elevador).

Ventajas

Tal y como abogan los investigadores que trabajan en este campo, se trata de una alternativa tan realista como idónea atendiendo a sus múltiples ventajas.

Permite el almacenamiento energético a largo plazo en instalaciones ya existentes y presentes en muchas localizaciones en todo el planeta –en este sentido, las últimas estimaciones cifran en más de un millón las minas abandonadas en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos se cuentan más de 550.000 y al menos otras 10.000 más en Canadá.

Asegura el almacenamiento de una gran cantidad de energía a escala global. Si bien la capacidad de una única mina es moderada, esto se compensa atendiendo a la gran cantidad de minas abandonadas/clausuradas existentes y diseminadas por todo el planeta.

Se trata de un sistema muy eficiente y eficaz: a mayor cantidad de energía producida, a más altura se eleva la carga o se aumenta esta. Si el excedente es poco, se eleva hasta una altura menor o se carga menos el montacargas. Y, del mismo modo, si la cantidad de energía demandada es poca, se efectúa un descenso menor o con una carga más liviana (para lo que bastaría retirar parte del sólido en camiones o vagonetas y estacionarla en las vías laterales de la mina hasta que fuese necesario hacer uso de ella).

Emplea como material de almacenamiento sólidos como arena o similares, muy abundantes, asequibles y accesibles, inocuos para el medio ambiente y extremadamente estables, ya que ni se descomponen ni se evaporan ni se descargan.

Reutiliza gran parte de la infraestructura ya presente en las minas, que solo habría que adaptar (lo que reduce aún más el coste) y que además requiere un mantenimiento mínimo y sencillo.

Las instalaciones se encuentran bajo tierra, por lo que su impacto medioambiental, estético y para la agricultura y la ganadería es reducido. Y, además permite destinar esa misma extensión de terreno para disponer en la superficie instalaciones asociadas de energías renovables, lo que redunda en lo anterior.

Ofrece una alternativa rentable para la regeneración de las minas consideradas de riesgo medioambiental.

Y una última cuestión no menor: favorece la reconversión del sector minero y de sus trabajadores.

-Ir al suplemento Tercer Milenio

Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de ciencia