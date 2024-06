El aplaudido discurso feminista de Aitana: "El machismo no tolera que el ideal inocente que vieron en mí se transforme"

La cantante Aitana fue reconocida el pasado lunes con uno de los premios Elle Style Awards, concedidos por la revista de moda Elle. Su discurso al recoger el galardón, cargado de feminismo y autoreivindicación, se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales.

La concursante de 'Operación Triunfo' 2017, que entró al concurso cuando tenía 18 años, ha crecido tanto personal como profesionalmente y quiso hacer un repaso de la cara y la cruz de su ascendente carrera artística.

"En mis casi siete años de carrera, que no son tantos, pero os aseguro que han sido muy intensos, la exposición de aprender en público exigía técnicamente, además de flexibilidad, constancia y autoestima en cantidades casi imposibles a mi edad", reconocía la cantante en el arranque de su intervención, subrayando algunos momentos complicados. "En 2021, la Aitana feminista dudaba sobre la intención de ciertas opiniones y aún se le colaba algún error de vez en cuando. En 2024 ya no, porque he perfeccionado mi audición selectiva y desoigo cada vez más los consejos desde perspectivas machistas", exponía con fortaleza la artista catalana.

"Soy una persona libre y tengo el privilegio de disfrutar de un trabajo maravilloso que es lo que más me gusta, la música", zanjaba, aunque entendía el interés que despierta también su vida personal. "El público de mis inicios quiere saber de mi vida y esa es la razón por la que comparto mis duros momentos. Pequeños detalles que si fuera un hombre nadie interpretaría. Son los que son, pero resulta que por ser mujer todo está sujeto a una especulación", explicaba.

La cantante de 'Vas a quedarte' recordaba una vivencia que ya ha contado en anteriores ocasiones. "No me lo ponen fácil, no sé lo que pasa por la cabeza de un hombre que se atreve a tocar el timbre de mi casa de madrugada, despertándome. Es posible que se imagine que estoy sola, ¿pero de verdad se cree que si fuera así abriría la puerta a un desconocido?".

"El machismo no tolera que el ideal femenino, inocente, juvenil que muchos vieron en mí se transforme, o mejor dicho, se eche a perder, para convertirse en una mujer. Viajemos juntas al futuro sin olvidar el pasado."

"Producto de una discográfica"

La extriunfita habló de las críticas poco constructivas y los comentarios malintencionados que ha tendido que soportar en los últimos años.

"Estas actitudes te obligan a preguntarte qué ven al mirarte que le permiten hacerte comentarios que jamás haría a un hombre y que a ellos les ofendería. El más denigrante y más común en mí es llamarme 'producto de una discográfica', porque no solo te despersonaliza, sino que te arrebata la identidad y la creatividad, considerándote una marioneta de una compañía", argumentó.

Y continuó explicando lo complicada que es la industria musical para las mujeres. "Sea en solitario o componiendo con 20 personas más, a los hombres no se les despoja de su autoría. Todo lo contrario, cuando una mujer reclama su crédito como autora, en solitario o con más gente, puedes estar seguro de que le preguntarán: '¿Seguro que lo has hecho tú o has puesto el nombre? ¿No te han regalado la canción?'. No importa las veces que lo niegues porque no te van a creer", subraya.

También se refirio, sin nombrarla, a la polémica suscitada por las coreografías sensuales de su último trabajo discográfico. "Todas sabemos que hay que cantar y bailar y ya hemos visto lo que pasa a veces: Una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí".

La cantante fue criticada en redes sociales por personas que consideraban que sus movimientos de su canción 'Mi amor' no eran adecuados para parte del público que la sigue, muchas niñas de corta edad.

"Yo me tomo en serio que gran parte de mi público ha crecido conmigo y soy consciente de la influencia que tengo y me preocupo mucho por ellas, por transmitirles seguridad en sí mismas, independencia y autoestima. Estoy orgullosa de que mis letras reflejen el mundo y les ayude a entenderlo", enfatizó.

"Sé que estoy madurando por otra razón: el machismo no tolera que el ideal femenino, inocente, juvenil que muchos vieron en mí, sin ser yo consciente de ello se transforme, o mejor dicho, se eche a perder, para convertirse en una mujer. Viajemos juntas al futuro sin olvidar el pasado", remató su discurso, que fue recibido con un gran aplauso por parte del público.