'Los Javis' dejan Malasaña: así es su nueva casa-mansión en Pozuelo de Alarcón

Una inmensa biblioteca y una sala de cine, estos son dos imprescindibles que nadie dudaba que iba a tener la casa de los directores de cine del momento: 'Los Javis'. La icónica pareja, que ha escrito y dirigido éxitos como 'La llamada', 'La Veneno' o 'La Mesías' en un pequeño piso de Malasaña, ha inaugurado su nueva casa en las afueras de Madrid. Un hogar que queda muy lejos de su antiguo piso y barrio.

Se trata de una mansión unifamiliar construida junto a un estudio de arquitectura que representa la idea que la pareja tenía desde un principio de tener "una casa de vacaciones que fuera la principal", según apuntan en la revista de interiorismo 'AD', donde han enseñado su vivienda en exclusiva, junto a sus perritas Mary y Susi.

Lo que más ha llamado la atención es su inmensa sala de cine y su biblioteca hasta el techo. Dos espacios que, como buenos creadores de historias y amantes del cine y las series, no han sorprendido a nadie. Pero, si por algo son famosos también 'Los Javis' es por su hospitalidad y sus fiestas en Madrid. Por eso, las mesas del comedor son enormes para dar cabida a muchos invitados y, como no, hay hasta una sala de fiestas. "Esta casa es muy social. Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay alguna lectura de guion… Queríamos un lugar que no solo fuera para nosotros, sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. Es también un espacio creativo", han epxlicado en la entrevista a 'AD'.

La mansión de 'Los Javis'

La casa la conforman varias plantas en las que hay una cocina abierta, un salón que encadena tres estancias (descansar, ver la tele y comer) y un sótano en el que han instalado una sala de cine. La piscina también es enorme y la decoración muy personal, tal y como han ido apuntando en la entrevista.

“Todos estos años hemos sido muy felices en nuestro pisito de Malasaña, pero tocaba un cambio que reflejara nuestro momento vital. Javi y yo escribimos mucho y a menudo hemos sentido la necesidad de escaparnos a Ibiza para hacerlo con tranquilidad. Solíamos alquilar una casita y nos íbamos allí a dar forma a 'La Mesías' o 'Veneno', han confesado en 'AD'.