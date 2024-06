El 'asesino silencioso' de las viviendas sigue sin desaparecer en Zaragoza

Lo llaman 'asesino silencioso'. Puede sonar sensacionalista, pero lo cierto es que el amianto es un material todavía muy extendido en los hogares zaragozanos y las empresas que se dedican a su retirada trabajan para hacerlo desaparecer, pero todavía queda mucho. Es un material cancerígeno, utilizado de manera muy recurrente en la construcción durante el siglo XX gracias a su bajo precio.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que este material puede producir cáncer de pulmón, laringe y ovario, mesotelioma (cáncer de pleura o peritoneo) o fibrosis pulmonar. De hecho, la Unión Europea se ha propuesto eliminar por completo su huella a través de un plan específico para edificios públicos (hasta 2028) y el resto de edificaciones (viviendas o naves industriales) hasta 2032. Un horizonte, dicen las empresas especializadas en la retirada del amianto, "imposible de cumplir" con el ritmo que se lleva.

El también llamado asbesto es un material presente en el fibrocemento, que tuvo una fuerte presencia en la construcción en España durante el siglo XX. De hecho, desde los 60 hasta los años 80 se utilizaba prácticamente en todas las edificaciones, de diferente manera: en los tejados, en las tuberías, depósitos de agua, suelos vinílicos... Fue muy popular gracias a sus posibilidades y a su bajo coste. España prohibió su fabricación y comercialización en 2002.

"Aquí, en Zaragoza, hay muchísimo", comenta Diego López, socio de Instalaciones López, una pequeña empresa dedicada a la retirada del amianto. Comenta que la mayor demanda se da para eliminarlo de las tuberías rotas, mientras que en los tejados (allí está presente a través de la uralita, las típicas placas onduladas de color gris) o depósitos de agua "la gente todavía no se aventura", añade.

Restos de uralita en un solar de Zaragoza. A. M. B.

Trabajos de retirada de amianto. Javier Blasco

"No hay muchas ayudas, es un artículo caro de retirar y de gestionar... Para 2034 no llegamos a retirarlo todo. Si la gente se conciencia y quiere hacer las cosas bien, se puede intentar", dice López. Reconoce que no hay esa demanda que se necesita y que las pequeñas empresas como la suya no pueden hacer frente a los gastos para eliminar este material en grandes cantidades. "Cada Comunidad tiene sus propias pautas y aquí nos sentimos desprotegidos", se lamenta este experto.

Es imposible conocer cuántos edificios contienen este material, aunque dada la antigüedad del parque residencial de Zaragoza, se presume que en una gran mayoría, especialmente en los edificios cercanos al centro de la ciudad que no hayan sido rehabilitados. Es fácilmente localizable en las cubiertas, ya que la probabilidad de su existencia en las placas onduladas de fibrocemento es muy alta.

"El fibrocemento (que contiene amianto) combinaba características importantes para la construcción: ligereza, resistencia y buen comportamiento térmico. Dentro tiene fibras pequeñitas de asbesto que, si se rompen, se liberan y las personas pueden respirarlo, lo que provoca enfermedades", destaca Lucio de la Cruz, gerente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza (Coaatz). Mientras las planchas de fibrocemento estén inertes, no debería haber ningún problema.

Un tejado con fibrocemento en Zaragoza. H. A.

"En Zaragoza, principalmente están en las cubiertas, y puede haber en alguna chimenea o en las tuberías. Es raro que estén en los depósitos de agua", describe De la Cruz. Desde el colegio no consideran que la presencia de amianto en las viviendas sea algo "muy peligroso", ya que su riesgo se produce cuando se corta o se manipula. Si está presente en una cubierta, por ejemplo, es habitual que se toque a la hora de colocar la antena de televisión.

"Es un tema importante, pero no es algo que preocupe. Si, por ejemplo, está en las tuberías, estas están tapadas. Hay un protocolo de actuación para retirarlo, y los profesionales deben ir con equipo de protección individual (EPI) y se emplea un tratamiento específico", desarrolla el gerente del Coaatz.

Ayudas con los fondos Next Generation

Lucio de la Cruz destaca que la última línea de los fondos Next Generation recogen ayudas para eliminar el amianto. "Quitarlo no es una cosa barata, pero con estas subvenciones se puede sobrefinanciar unos 1.200 euros por vivienda", detalla. Obviamente, la cantidad de inversión para retirarlo depende de la cantidad de material que haya presente. El coste medio está entre 25 y 50 euros por metro cuadrado, por lo que en un tejado de 50 m2 se debería desembolsar entre 1.000 y 2.500 euros, sin contar el transporte.

Las comunidades de propietarios no están obligadas a retirar el amianto de sus edificios, salvo en algunos casos en concreto: si la instalación (tuberías en las que pueda estar presente, por ejemplo) es posterior a 2002, si la casa ha superado los 30 años de vida útil o si se observa cierto deterioro en el material. En la mayoría de los casos, el edificio tiene ya más de tres décadas de edad, pero algunas comunidades de vecinos desconocen la existencia del amianto y no lo retiran.