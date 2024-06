Anabel Pantoja, embarazada de 4 meses: "No sé si mi bebé unirá a la familia"

Anabel Pantoja, conocida 'influencer', excolaboradora televisiva y llamada en algunos programas de corazón como 'la sobrinísima', ha revelado en exclusiva a la revista 'Lecturas' que está embarazada de cuatro meses. La sobrina de Isabel Pantoja espera su primer hijo junto a su novio David Rodríguez, con quien mantiene una relación desde hace un año. La noticia llega después de que Anabel sufriera la pérdida de un embarazo en octubre del año pasado, lo que supuso un duro golpe para la pareja.

En declaraciones a la revista, Anabel se muestra ilusionada y feliz con su embarazo: "Soy muy feliz. Se me olvida que estoy embarazada, estoy haciendo una vida normal, me pongo a cargar maletas en el avión. Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila". La 'influencer' reconoce que al principio tuvo miedo de ilusionarse demasiado debido a su anterior pérdida: "Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien".

Anabel y David llevaban tiempo buscando tener un bebé, y tras la pérdida del embarazo en octubre, la noticia de este nuevo embarazo ha sido recibida con gran alegría por parte de la familia de la 'influencer'. Anabel compartió la noticia con su prima Isa Pi por videollamada, quien se sorprendió y emocionó al conocer la novedad. Por su parte, Kiko Rivera, primo de Anabel, recibió la noticia en persona y no pudo contener su emoción, abrazando a su prima. Isabel Pantoja, tía de Anabel, se enteró durante su concierto en Madrid: "Fue muy bonito, se emocionó, se alegró y me abrazó. Es muy niñera", relata la futura mamá.

El embarazo de Anabel Pantoja

A sus cuatro meses de gestación, Anabel Pantoja se encuentra en perfecto estado de salud y llevando una vida normal, a pesar de que en ocasiones se olvida de su condición de embarazada. La 'influencer' ha engordado dos kilos y medio hasta el momento, pero su novio David y su madre ya se preocupan por cómo se pondrá en los próximos meses. Sin embargo, Anabel asegura no ser "una preñada de antojos" y está disfrutando de esta etapa tan especial.

Respecto a si su bebé logrará unir a la familia Pantoja, conocida por sus desencuentros en los últimos años, Anabel se muestra cauta: "No sé si mi bebé unirá a la familia, solo espero que sea una bendición para todos y una etapa muy feliz". La llegada de un nuevo miembro a la familia siempre es motivo de alegría y celebración, y es posible que este feliz acontecimiento sirva para limar asperezas y fortalecer los lazos familiares.

¿Quién es Anabel Pantoja?

Anabel Pantoja es una popular 'influencer' y colaboradora televisiva española, conocida por su participación en diversos programas del corazón como 'Sálvame' y reality shows como 'Supervivientes'. Sobrina de la reconocida cantante Isabel Pantoja, Anabel ha sabido labrar su propio camino en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Con una gran presencia en Instagram, donde cuenta con más de 1,8 millones de seguidores, la 'influencer' comparte su día a día, sus viajes y sus reflexiones con sus fieles seguidores.