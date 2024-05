Hombres objeto en la primera ópera compuesta por una mujer en el siglo XVII

Hace cuatrocientos años Francesca Caccini (1587- 1641) era una respetada y conocida compositora. Hoy su nombre solo lo manejan musicólogos y expertos en ópera barroca. Pero Caccini dejó un extenso opus en el que destaca una ópera portentosa y divertida basada en el poema épico 'Orlando furioso' de Ludovico Ariosto. Es 'La liberazione di Ruggiero dalla'isola d'Alcina', en la que celebra el poder femenino con dos mujeres de rompe y rasga que manipulan a un hombre objeto, un 'toy boy'. Escrita en lo que en lo que hoy llamamos clave feminista, la rescata la bailarina, coreógrafa y escenógrafa Blanca Li (Granada, 1964).

Un estreno histórico que llega a España cuatro siglos después de su estreno en la corte de los Medici en 1625, con la propia compositora en el papel de Alcina dando prueba de su poliédrico talento. Fue, además, una de las primeras óperas representadas fuera de Italia, en Polonia, antes de caer en el olvido tras inaugurar la ilustre nómina de óperas -de Rossi, Lully, Händel, Vivaldi y Haydn, entre muchos otros- basadas en la inspiradora obra de Ariosto.

Compositora, cantante, laudista, profesora de música y poetisa, Caccini fue una figura clave en el nacimiento del género lírico. Hija del compositor Giulio Caccini, participó con trece años en el estreno de la 'Euridice' de Peri, la ópera más antigua cuya música se conserva.

"A pesar de tener cuatro siglos, es rabiosamente actual, muy osada musicalmente y argumetalmente", asegura Aarón Zapico, responsable de la dirección musical de este 'balletto in musica' y del ajuste de una partitura «sin anotaciones, como era habitual en el Barroco» que llega a los madrileños Teatros del Canal el día 4 en colaboración con el Teatro Real.

Caccini fue una de las pocas compositoras del siglo XVII cuyas obras se publicaron. "Compuso muchísimo, como sabemos por la crónicas de la época, pero se ha perdido gran parte de su obra escénica", apunta Joan Matabosch, responsable artístico del Real, para quien esta ópera "es comparable a cualquiera de Frncesco Cavalli". Dos mujeres empoderadas son las grandes protagonistas de la ópera. "Ruggiero es un 'toy boy', un juguete sexual, un macizo medio tonto, un cachas que se disputan las dos mujeres protagonistas», dice Matabosch. "El poderío femenino es apabullante y Ruggiero es un bobalicón", corrobora Zapico, que celebra su "orquestación barroca en toda regla" en con viento, cuerda frotada y pulsada "para trasladar todo ese arcoiris que es la obra".

Miscelánea

Blanca Li no podía por menos que introducir la danza en esta ópera semienterrada cuyo montaje ha debido abordar "con muy pocos medios", lo que le ha obligado a hacer "una composición minimalista" en la que juega con las luces diseñadas por Pascal Laajili y un lienzo negro omnipresente en a escena. Y eso que el libreto demanda un fastuoso surtido de efectos teatrales -hipogrifos, una embarcación construida con huesos de ballena, un monstruo marino alado o un ballet ecuestre- e incluye una variada gama de 'ritornelli', 'balletti', esto es, coros y tríos vocales femeninos a la manera de los célebres 'concerti delle donne' de las damas de Ferrara.

"No he metido la danza con calzador, porque ya estaba en la pieza. No podemos hablar en puridad de danza barroca ni contemporánea, aunque los bailarines lo sean. Es una mezcla, una miscelánea de danza actualm con elementos intercalados en la narración de la obra" precisa Li.

En la Sala Roja de los Teatros del Canal se ofrecerán entre el 4 y el 9 de junio solo cinco funciones de esta ópera para las que han unido sus recursos el conjunto instrumental y vocal Forma Antiqva y solistas de la orquesta del Real bajo la dirección musical d Zapico.

Encabezan el reparto Vivica Genaux (Melissa) y Lidia Vinyes-Curtis (Alcina) junto a Alberto Robert (Ruggiero), Jone Martínez (Sirena, Mensajera, Dama triste) y Francisco Fernández-Rueda (Nettuno, Astolfo, Pastor enamorado).

Esta será la última aportación de Blanca Li a los teatros de la Comunidad de Madrid, que dirigió entre 2019 y 2023 y que dejó para tomar las riendas en calidad de presidenta de la Villette de París, un complejo cultural de primer orden donde se ocupará tanto de la dirección artística como de la gestión.

El estreno de este esperado montaje sucede a la presentación en París de 'Notre Sacre', una versión dirigida por Li de 'La consagración de la primavera de Stravinski'. La artista granadina ha coreografiado y dirigido ballets, óperas y musicales como 'Les Indes Galantes' en la Ópera de París, 'Shéhérazade' para el ballet de la Ópera de París, 'Treemonisha en el Châtelet', 'El Quijote del Plata' para el ballet nacional Sodre de Uruguay y 'Pulcinella' para el Ballet Nacional de España.

Li ha dirigido tres largometrajes y numerosos cortos, anuncios y vídeos musicales para cine, música y moda. Coreógrafa para Pedro Almodóvar, Jean-Jacques Annaud, Jean-Paul Gaultier Michel Gondry, Daft Punk, Paul McCartney, Beyoncé, Blur, Coldplay, Azzedine Alaïa, Chanel o Stella McCartney, ha dirigido el festival Madrid en Danza.

Miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes desde 2019, Francia también le otorgó la Legión de Honor y España la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes .

Una de las últimas creaciones de su compañía es 'Le Bal de Paris' (2021), un espectáculo inmersivo en vivo en realidad virtual fue premiada en el Festival de Cine de Venecia. También creó un 'Cascanueces' hip-hop para Suresnes Cités Danse en 2022 y montó una versión de 'Dido y Eneas' con Les Arts Florissants (2023). Este año ha creado un nuevo 'Dido y Eneas' para diez bailarines que comenzará su gira el próximo 7 de junio.