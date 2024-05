Cómo maquillarte para el concierto de Taylor Swift en Madrid de 'The Eras Tour', según una 'tiktoker' zaragozana

El fenómeno fan de Taylor Swift ya tiñe las calles de Madrid con brillos y colores en función de las 'eras' de la cantante, un total de 11. 'Lover', 'Folklore', 'Reputation', '1989', 'Red' o el recientemente publicado 'The Tortured Poets Department' son algunas de las más sonadas pero, como siempre, cada uno tiene sus favoritos. Taylor Swift hace sus dos únicas paradas de 'The Eras Tour' en España este miércoles 29 y jueves 30 de mayo en el renovado Santiago Bernabéu, y ya se respira en el ambiente -desde hace días e incluso meses- las ganas de escuchar en directo canciones como 'You're On Your Own, Kid' o 'Long Live'.

Son muchos los que buscan en redes sociales inspiración para elaborar sus 'outfits' según sus álbumes favoritos, y una joven de Zaragoza tiene las claves -que comparte en su cuenta de Tiktok- para lograr el maquillaje perfecto en función de tu 'era swiftie' favorita.

Te dejamos algunos consejos que la 'tiktoker' Sara Salcedo, de 24 años, ha compartido con HERALDO para que tu maquillaje deslumbre en el concierto de Taylor Swift. Estos son los mejores 'tips' para transformarte en sus 11 eras, como 'Midgnights' o 'Reputation'.

'Taylor Swift', para las fans del 'clean look'

Esta primera 'era' de la cantante estadounidense predomina por su naturalidad. Sombras neutras, colorete natural o en tono melocotón y 'gloss' o bálsamo en los labios para conseguir un aspecto jugoso son algunos de los imprescindibles.

Maquillaje de 'Fearless' si lo tuyo es el dorado

El foco de este maquillaje es el color dorado en los ojos. Puedes utilizar sombras doradas o champán con 'glitter' o purpurina y labios en color 'nude'. Un consejo si quieres elevar tu 'look': añade accesorios como piedras o perlas en tus ojos.

'Speak now': ideal si tus ojos son verdes

Aquí predominan los tonos malva, morados y púrpura que harán destacar el verde de tus ojos. Puedes hacerte un sombreado o bien utilizar 'eyeliner' para resaltar más tu mirada. Completa tu 'look' con una base luminosa y labial rosa.

'Red': todo al rojo

Esta era es la ideal para recrear un 'make up' al más estilo Taylor Swift. Para destacar el labial rojo, utiliza una base de mayor cobertura para conseguir un aspecto pulido en tu rostro. 'Pro tip': puedes añadir pequitas.

'1989 (Taylor's Version)' es la era del azul cielo

Hazte con una sombra o delineado en tono azul pastel y mucho iluminador para que brilles junto a la artista. 'Pro tip': completa tu 'look 1989' con accesorios como perlitas.

'Reputation': empodérate con tu 'make up'

La clave de este maquillaje es conseguir profundidad en tus ojos y rostro. Facciones marcadas, ojos potentes y labios oscuros son un 'must'. Puedes hacer ahumados en tonos marrones o negros en tus ojos (no olvides incluir purpurina o piedritas) o un 'eyeliner'.

'Lover', el maquillaje 'coquette' por excelencia

Si la tendencia 'coquette' es lo tuyo, ¡este es tu 'look'! El iluminador para dar luz a tu rostro y el color rosa son esenciales. 'Pro tip': puedes utilizar el 'highlight' como sombra de ojos para dar más luminosidad a tu mirada.

'Folklore' y 'Evermore' para los amantes de la naturaleza

Aquí predominan los tonos tierra y verdes para evocar la paleta de colores de los bosques y praderas en otoño. Si quieres sentir que formas parte del videoclip de canciones como 'Betty'; este maquillaje es para ti.

'Midnights', vuelta a los años 70 y 80 con un 'look retro'

Sombras de tono azul eléctrico, morado y plateado con 'shimmer' harán que tu maquillaje recuerde a los de las discotecas de los años 70 y 80. Para los labios puedes escoger un tono 'nude', rosita o incluso rojo.

'The Tortured Poets Department', la novedad

Aunque el disco 'TTPD' es el último, son muchas las que comparten sus ideas en redes sociales donde el negro y los tonos marrones son los colores predominantes.