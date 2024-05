Esto dice la ley sobre la instalación de mirillas digitales en una comunidad de vecinos sin autorización

La convivencia en una comunidad de vecinos no es fácil y son habituales los conflictos. Los más famosos en España eran los de la serie de televisión 'Aquí no hay quien viva', ya que los propietarios nunca se ponían de acuerdo en nada y existían miles de rencillas y celos entre ellos. No es de extrañar que las más cotillas de 'Desengaño 21' tuvieran tres mirillas, en vez de una, en la puerta de casa para controlar todo lo que ocurría en el rellano de su hogar. Ahora, en los tiempos que corren de nuevas tecnologías Concha, Vicenta y Marisa podrían haber tenido mirillas digitales con cámara en su casa para vigilar el rellano. ¿O no?, esto es lo que dice la ley.

Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a un hombre con 300 euros por colocar una mirilla electrónica en la puerta de su domicilio. La multa se ha efectuado después de que otro vecino lo denunciase, ya que la cámara apuntaba al descansillo y grababa lo que pasaba en un espacio comunitario. Por tanto, hay que tener claro varios puntos antes de instalar una.

Mirilla digital en un rellano

El caso de la anterior sanción se produjo porque la mirilla podía grabar el área del portal y la entrada a la casa del vecino. Por tanto, esto está considerado ilegal, ya que el vecino en cuestión no tenía constancia de la existencia de dicha cámara y al enfocar su casa se estaba vulnerando su privacidad, ya que no había dado su su consentimiento explícito ni él ni la Comunidad de Propietarios.

El artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales dice: "las cámaras instaladas no pueden obtener imágenes de espacio privativo de tercero y/o espacio público sin causa justificada debidamente acreditada, ni pueden afectar a la intimidad de transeúntes que transiten libremente por la zona", así que, no es de extrañar que la AEPD sancionara al vecino.

Qué necesitas para instalar una mirilla digital

Además del consentimiento anteriormente explicado, para poder instalar una cámara en una comunidad de vecinos es obligatorio contar con el voto a favor de, al menos, el 60% de los propietarios, tal y como recoge la Ley de Propiedad Horizontal.