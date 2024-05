Sony Music arremete contra las empresas que usan la IA para clonar a sus artistas

A medida que la inteligencia artificial (IA) ha ido dando pasos adelante, redes sociales y plataformas de contenidos vía 'streaming' se han convertido en espacios que descubren ejemplos de sus peculiares usos. De pronto, rincones como TikTok o YouTube ofrecen versiones imposibles a cargo de artistas como Freddie Mercury o Michael Jackson, que lo mismo se atreven con el 'My Heart Will Go On' de Celine Dion, una canción que Mercury jamás escuchó pues se publicó en 1997, o con 'Skyfall', el tema que Adele compuso para la película de James Bond en 2014, cinco años después de que el rey del pop falleciera. Mientras tanto, plataformas como Spotify o Apple Music se llenan de música generada por IA, a veces incluso con las voces clonadas de artistas que, a través de la IA, acaban cantando cosas para las que el artista nunca ha prestado su voz.

Ahora Sony Music Group, uno de los mayores sellos discográficos del planeta, con artistas como Rosalía, Harry Styles, Lil Nas X o Beyoncé, arremete contra las empresas de inteligencia que usan los contenidos de la empresa sin permiso explícito y pide a las plataformas que retiren la música de estos clones de sus artistas. Lo ha hecho enviando cartas a más de 700 empresas en un intento de proteger su propiedad intelectual, que incluye composiciones musicales, letras de canciones, metadatos y hasta carátulas de álbumes. Su intención es que esos contenidos no se utilicen para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

Según señala la carta, a la que ha tenido acceso Financial Times, el "uso no autorizado" del contenido de Sony en el "entrenamiento, desarrollo o comercialización de sistemas de IA" priva a la empresa y a sus artistas del control y la compensación por esas obras. Además, en esa misiva, Sony señala que rechaza el minado de sus productos y que se niega a que las voces de sus artistas puedan ser utilizadas para entrenar o desarrollar a la IA. Entre otras compañías, la carta se ha enviado, entre otras compañías, a Open AI -responsable del famoso Chat GPT-, Udio, Suno -esta herramienta es capaz de crear una canción, con prácticamente cualquier información en apenas unos minutos-, Microsoft, Google y a plataformas como Spotify o Apple Music a las que ha pedido "que adopten medidas de mejores prácticas para proteger a los artistas y compositores frente a desarrolladores de IA sin consentimiento o compensación".

Cabe destacar que Sony Music no cierra las puertas completamente a la IA, al contrario. Este mismo jueves, en un comunicado, la compañía señalaba que apoyan a los artistas y compositores "que toman la iniciativa en la adopción de nuevas tecnologías en apoyo de su arte. Sin embargo, esa innovación debe garantizar que se respeten los derechos de los compositores y artistas, incluidos los derechos de autor".

Lo cierto es que la infracción de estos derechos se ha convertido en un campo de batalla para la IA generativa, que los utiliza para producir buena parte de sus contenidos, ya sea audio, texto, fotografías o vídeos. No en vano, garantizar la protección de estos derechos fue uno de los asuntos que llevó el pasado año a guionistas y actores a la huelga en Hollywood.