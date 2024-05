Belén Rueda se sincera con Vicky Martín Berrocal sobre la pérdida de su hija y su exitosa carrera

En una conmovedora entrevista en el podcast 'A solas con', conducido por la diseñadora sevillana Vicky Martín Berrocal, la famosa actriz española Belén Rueda se ha sincerado sobre los momentos más difíciles de su vida y su destacada trayectoria en el mundo del espectáculo. Hija de un ingeniero y una profesora de ballet, Belén, de 59 años, ha relatado cómo se inclinó hacia las artes escénicas, comenzando por el ballet y culminando en el cine.

"Las barreras te las pones tú misma, eso es un aprendizaje que te demuestra el paso del tiempo", ha reflexionado Rueda sobre su evolución personal y profesional. "Si tienes un sueño, hay que pelearlo". La entrevista también ha tomado un giro emotivo cuando la actriz ha hablado sobre la pérdida de su segunda hija, María, quien falleció de una enfermedad cardíaca a la edad de un año, hace ya 26 años.

La importancia de la terapia en el proceso de duelo

Belén Rueda ha compartido en el podcast de Berrocal que buscó ayuda terapéutica no inmediatamente después de la muerte de su hija, sino cuando, poco tiempo después, también perdió a su padre. "Sí necesité terapia, no fui cuando faltó, pero al poco tiempo falleció mi padre y dije, demasiado, la vida se va contigo", ha confesado la actriz.

"Tenemos que lidiar con pérdidas. Luego están las grandes, si estás acostumbrado a decir adiós a las pequeñas cosas, quizás cuando ocurren cosas más profundas, y de personas, las colocas en otro lugar. El duelo hay que pasarlo siempre", ha enfatizado Rueda. Según la actriz, el proceso de duelo implica diversas fases, desde la negación inicial hasta la rabia contra el mundo por la injusticia de la pérdida.

La importancia de verbalizar y compartir el dolor

Belén ha destacado también la importancia de hablar sobre el dolor para superarlo. "Solo se pasa el duelo hablándolo. Como es antinatural, no crees que sea real y como no lo crees, si no lo verbalizas, en tu mente no consigues ordenarlo racionalmente. Necesitas verbalizar para ordenar todos tus pensamientos", ha explicado.

La actriz también ha reflexionado sobre la naturaleza del dolor: "El dolor tienes que sentirlo, es necesario expresarlo, compartirlo, también vivirlo solo. Pero cuidado con alargarlo demasiado porque sientes que estás defraudando a esa persona que ya no está contigo".

Una carrera marcada por el éxito y la superación de barreras

Belén Rueda, quien protagonizará la próxima película "Caída libre", habló sobre su definición personal de éxito. "Para mí ganar es que cada día haya ocurrido algo que me haya dado ese subidón de alegría, que no quiere decir fiesta. Que hablo con mi hija Belén y que diga me han cogido un casting. O la pequeña (Lucía) que me diga, me han dejado dirigir dos secuencias, para mí, eso es ganar. Ese recorrido donde hay decisiones de cambio y también de decir que no".

Desde su papel protagónico en 'Mar adentro' de Alejandro Amenábar hace 20 años, Rueda ha sido testigo de cómo se han roto muchas barreras en el mundo del espectáculo, "como que no te cogieran para el cine porque eras actriz de televisión". La actriz se define a sí misma como una persona con "capacidad de adaptación" y una mentalidad positiva, aunque reconoce que "no puedo cargar con todo. Cada uno tiene que llevar su mochila".