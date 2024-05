La Aemet avisa el verano será más caluroso y seco de lo normal

Este verano será más cálido y más seco de lo normal, según ha adelantado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de las predicciones facilitadas por Copernucis, el servicio europeo de cambio climático.

El verano meteorológico, entendiendo como tal el trimestre comprendido por los meses de junio, julio y agosto, tiene una probabilidad muy alta "de entre el 70 y el 100%" de que sea más cálido de lo normal en toda España, y altamente probable de que se sitúe "entre el 20%" de los veranos más cálidos registrados en España. De cumplirse los pronósticos de Copernicus, el verano de 2024 mantendrá la tónica de veranos cálidos, muy cálidos o extremadamente cálidos de los últimos diez años, salvo los de 2018 y 2021, con temperaturas en torno a la media.

También será un verano más seco de lo normal, teniendo en cuenta que los veranos no son precisamente lluviosos en la península. La predicción de Copernicus muestra como escenario más probable el de un verano con menos lluvias de las que ya de por sí son escasas en España. Por lo tanto será un verano con menos lluvias de lo habitual", avanzó este lunes el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Por lo que respecta a esta semana que iniciamos tras un fin de semana con temperaturas altas en buena parte del territorio (se han alcanzado los 34ºC en puntos del Valle del Guadalquivir y en el sur de Castilla-La Mancha), todo indica que este lunes continuaremos con un ambiente cálido, aunque habrá un descenso notable de las temperaturas en el Cantábrico oriental y en los Pirineos. En el resto no habrá grandes cambios y se podrán superar los 30 grados en amplias zonas de la mitad sur, y de nuevo los 32 grados en el Valle del Guadalquivir.

Del Campo señaló que el paso de un frente dejará cielos muy nubosos con lluvias y chubascos en la mitad norte, especialmente en Galicia, Comunidades Cantábricas y alto Ebro. Además, en zonas de Burgos, País Vasco, Navarra y La Rioja los chubascos podrán ser esta tarde localmente fuertes.

Pero los próximos días se producirá un "brusco descenso térmico" en e conjunto de país, con bajadas que en algunas zonas de la mitad norte serán de hasta ocho grados con respecto a las temperaturas de este lunes. El martes, por ejemplo, en muchas zonas del norte no se llegarán a los 20 grados.

El descenso continuará, pero de forma más suave en los días siguientes. "Durante buena parte de esta semana tendremos un ambiente más fresco de lo habitual y en zonas de la mitad occidental peninsular y también de centro podrán ser temperaturas diurnas entre cinco y diez grados inferiores a las habituales, especialmente el miércoles y el jueves", dijo Del Campo. Eso sí, a finales de semana, el termómetro volverá a subir.

En cuanto a las lluvias, el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dejará precipitaciones sobre todo en el tercio norte peninsular, aunque podrían extenderse en forma de chubascos a otras zonas de la mitad norte. También nevará en las montañas de los Pirineos a partir de unos 1.500 o 1.600 metros de altitud.

De martes a viernes

Este martes lo más destacado será el notable descenso de las temperaturas en la mayor parte de España, salvo en el extremo sureste, donde se podrán superar los 30 grados. El ambiente será, en general, más fresco y en muchas zonas del norte no se llegarán a los 20 grados. Seguirá la inestabilidad en el norte con chubascos intensos en puntos del País Vasco, Navarra, La Rioja, norte de Aragón y norte de Cataluña, y podrá nevar en los Pirineos a partir de unos 1.600 metros de altitud.

El miércoles continuarán los chubascos en el norte, y nevadas en los Pirineos a partir de los 1.600 metros. Las temperaturas bajarán, aunque ese día llegará aire fresco al Mediterráneo, y allí la bajada será notable. Aun así Murcia rondará los 30 grados, "pero ciudades como Ávila, León Burgos , Lugo, Palencia, Segovia o Soria a duras penas alcanzarán los quince grados", apuntó el portavoz de la Aemet.

El jueves un nuevo frente dejará lluvias en el tercio norte y nieve por encima de los 1.500 metros en las montañas. En el resto intervalos nubosos y temperaturas que no variarán demasiado, salvo en la Comunidad Valenciana , sobre todo en la provincia de Valencia donde subirán claramante. Valencia capital y la ciudad de Murcia, por ejemplo, rondarán los 28-30 grados, pero el ambiente será fresco en el oeste de la península. En el Valle de Guadalquivir no se superarán los 22 grados, y en buena parte del interior del país no se llegarán a los 18 o 20 grados. El jueves será la jornada más fresca de toda la semana con valores diurnos entre cinco y diez grados por debajo de lo normal para esta época del año en amplias zonas del oeste y centro del país.

Y ya a partir del viernes irán subiendo poco a poco las temperaturas hasta situarlas en valores propios de estas fechas. El domingo se superarán los 20 grados en la mayor parte de España y los 25 en el sur y en Baleares. En cuanto a las lluvias, quedarán acotadas al extremo norte peninsular.