¿Qué son esos organismos azules gelatinosos que han llenado las playas de Tarragona?

Este fin de semana, las playas de Tarragona han vivido un fenómeno natural inusual con la llegada de miles de velella velella, también conocidas como ‘veleros del mar’. Estos organismos marinos, que normalmente habitan en la superficie del océano, fueron arrastrados a la costa por el viento, muriendo en la orilla y generando un fenómeno más común en regiones más cálidas.

El fenómeno, que captó la atención tanto de residentes como de visitantes, consiste en la acumulación de estas criaturas de tonalidades azuladas en las playas, ofreciendo un impacto visual impresionante. Las velella velella son conocidas por su flotador lleno de gas y su vela que sobresale, que utiliza para navegar sobre el agua.

La llegada de estos viscosos visitantes marinos tuvo lugar este domingo 12 de mayo, concretamente en la Playa de Cristal, ubicada entre las poblaciones de Miami y Hospitalet de l'Infant en Tarragona. La temperatura del agua en la costa de Tarragona ese día fue de aproximadamente 17,7 °C. Esta condición podría haber influido en el comportamiento de las velella velella, junto con otros factores ambientales. Además, tuvo lugar una tormenta durante la madrugada del mismo día. Este evento meteorológico podría haber contribuido a que estas criaturas llegaran en tan gran número a la orilla, ya que las tormentas pueden alterar las corrientes superficiales del mar y empujar a organismos como las velella velella hacia la costa.

Miles de velella velella en las costas de Tarragona H. A.

Dado que carecen de medios propios de locomoción, las velella velella dependen completamente de los vientos para desplazarse por los océanos. Esta dependencia a menudo resulta en varamientos masivos en costas de todo el mundo. Cada primavera, es común observar tales llegadas masivas a lo largo de la costa oeste de América del Norte, extendiéndose desde la Columbia Británica hasta California. Estos organismos, que residen en mares templados y tropicales, tienen un tamaño que varía entre 8 y 10 centímetros y poseen una vela de forma triangular.

La aparición en masa de velella velella no es frecuente en las costas españolas como la Costa Dorada y suele estar motivada por cambios en las condiciones climáticas, como vientos fuertes que las desplazan hacia la orilla.

A pesar de la sorpresa inicial, este fenómeno no representa un riesgo para la salud pública. Las velella velella no son dañinas para los humanos. Pese a que este sifonóforo posee células urticantes, estas no causan reacción en la piel del hombre. Sin embargo, podrían causar algunos problemas si entran en contacto con los ojos o alguna herida.

La velella velella, a pesar de su abundancia ocasional en las costas, no es apta para el consumo humano debido a su composición y las posibles toxinas que puede contener. Sin embargo, este organismo juega un papel importante en la cadena alimenticia marina, ya que es fuente de alimento para una variedad de especies. Diversos peces y aves marinas se alimentan de estas criaturas, aprovechando su presencia masiva como un recurso alimenticio temporal que enriquece la biodiversidad del ecosistema marino.