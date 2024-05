Manuel Tello: "Hacer atractiva la ciencia para un público extenso no es contar historietas, hay que mantener un rigor cualitativo"

En la vida profesional del físico Manuel José Tello León, profesor emérito de la Universidad del País Vasco, la divulgación "ha sido un añadido en mi vida profesional al cual no se le da valor académico". Con casi cuatro décadas de actividad divulgadora, acaba de recibir el premio José María Savirón a la Trayectoria en Divulgación.

Todo empezó porque "cuando llegaba a entender algo, ensayaba a trasladarlo a otros sin necesidad de que hicieran el esfuerzo, intelectual y temporal, que me había costado a mí". Este enfoque le llevó a dar conferencias, "luego fui extendiendo mi campo de acción hasta, en mi etapa profesional final, dedicarle mayor tiempo".

No le ha importado variar de formato. Se siente especialmente cómodo con las conferencias, "utilizando figuras y dibujos. Tuve experiencias muy interesantes en sociedades culturales importantes, pero también en pequeñitos pueblos". También ha participado en televisión, como asesor y presentador, en radio, en organización de eventos como jornadas de divulgación, debates, etc.; "y he escrito de forma sistemática artículos en prensa, hace años en papel y actualmente digital, y también algunos libros".

En estos momentos, "me estoy peleando con un par de libros y, además, estamos perfilando con la prensa una presentación sistemática de la ciencia a través de figuras emblemáticas de todos los tiempos".

En su extensa trayectoria, ha visto cómo, "hasta hace cuatro o cinco años, los formatos no habían cambiado mucho, sin embargo, con la entrada en escena de las nuevas tecnologías, ha comenzado un cambio rápido e imparable, aunque, de momento, los medios clásicos siguen manteniendo su importancia".

En su opinión, hacer atractiva la ciencia para un público extenso "no es contar historietas, hay que mantener un rigor cualitativo importante. Para ello se requiere, por lo menos, que quien divulga entienda muy bien el fenómeno y que, además, tenga capacidad para escribir de forma amena".

Ahora "ha surgido una divulgación más divertida que nació desde y para los más jóvenes y se ha ido extendiendo a otros ámbitos de edad y ya existen algunas experiencias muy buenas que utilizan todas las potencias que dan las nuevas tecnologías". Tiene curiosidad por ver si la inteligencia artificial "llegará a redactar un libro en función de las exigencias de los posibles lectores mejor que cualquiera de nosotros".

-Ir al suplemento Tercer Milenio

Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de ciencia