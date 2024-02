Nicki Nicole rompe su relación con Peso Pluma tras una supuesta infidelidad

Este miércoles, 14 de febrero es el día de San Valentín. Muchos celebrarán el amor junto a sus parejas, los que ya no lo harán serán Nicki Nicole y Peso Pluma. La cantante argentina ha decidido poner punto y final a su relación tras una supuesta infidelidad por parte del cantante mexicano. En imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver a Peso Pluma de la mano de otra mujer tras la final de la Super Bowl cuando todavía estaba con Nicki.

Al parecer, el equipo de seguridad del cantante evitó que el mexicano fuese grabado sin éxito, ya que las imágenes se viralizaron en redes y, además, fue visto posteriormente cenando con la misma mujer en un restaurante.

Justo al salir a la luz la supuesta infidelidad, Nicki Nicole borró todas sus fotos y publicaciones con él de redes sociales y publicó un comunicado en Instagram y X, antiguo Twitter. "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", expresó la cantante en redes.

El peso pluma fue visto en Las Vegas junto a otra mujer. Además, Nicki Nicole eliminó todas las fotos con él en Instagram.pic.twitter.com/NEMTl7Gnxv — ÚLTIMA HORA 𝗘𝗡 𝕏 (@ultimahoraenx) February 13, 2024

La cantante, tal y como indica en el comunicado difundido, se enteró de estos acontecimientos a través de redes sociales. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", explica. Por último, agradece a sus seguidores el apoyo que está recibiendo en estos momentos complicados. "Gracias por el amor que me están haciendo llegar", ha concluido en su mensaje.

Peso Pluma, que presumió de su noviazgo en la alfombra roja de los Premios Grammy 2024 y que posteriormente se dijo que él parecía mucho más enamorado que ella, no se ha pronunciado por el momento sobre el fin de la relación.