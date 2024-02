Apagón de la TDT: "Si la televisión tiene entre 15 y 20 años directamente hay que cambiarla"

Este miércoles, 14 de febrero, es el día. Todos los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT), sea cual sea su ámbito de cobertura, apagarán su señal en calidad o definición estándar (SD) y comenzarán a emitir únicamente en alta definición (HD).

Más calidad de imagen y sonido envolvente son los principales atributos de la calidad HD. "Con la culminación del paso a la TDT en alta definición terminaremos de modernizar la experiencia televisiva", ha explicado la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dependiente del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública.

Para poder disfrutar de ello, es imprescindible tener cobertura, la antena adaptada y disponer de un equipo compatible con HD. "Más del 98% de los aparatos ya lo son", ha añadido la Secretaría de Estado. En cambio, los televisores más antiguos podrían carecer de esta posibilidad, por lo que debería considerarse la posibilidad de adquirir un televisor nuevo que sea compatible con la tecnología HD o bien un decodificador o sintonizador externo con capacidad HD. Estos dispositivos se conectan al cable de antena y al aparato y permiten recibir la señal de TDT en formato de alta definición.

Si el dispositivo es compatible, habrá que reordenar los canales, para lo que la Secretaría de Estado ha elaborado una guía. También el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación recomienda resintonizar los canales para asegurarse de que el televisor es compatible con la señal HD. Alejandro Perales indica que desde el punto de vista de la calidad es un cambio "positivo" y ha avisado de que algunos televisores "muy antiguos" (anteriores a 2008) pueden no ser "compatibles" con la calidad HD. Sin embargo, considera que esto "no afectará a muchos usuarios" y, en todo caso, será más acentuado en aparatos de segundas residencias, "no en el televisor principal".

Antonio Tornos, gerente de Electrodomésticos Tornos (en el barrio de Las Delicias de Zaragoza), añade que la afección se va a notar sobre todo de cara a la Semana Santa cuando la gente se vaya a sus segundas residencias. "A los pueblos o a los apartamentos de montaña o de playa. Es ahí donde menos nos preocupamos por tener una buena tele y se van a encontrar con la necesidad de un decodificador", explica.

No obstante, el también presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) resalta que estos días son muchas las consultas que llegan a su establecimiento al estar ubicados en un barrio con un alto porcentaje de población mayor. "Tienen sus televisiones antiguas y no van a poder ver sus canales. Si la repercusión del apagón analógico fue de un 100%, ahora en según qué barrios puede alcanzar hasta un 80%. Aunque casi nadie se va a quedar sin ver la televisión ya que en cada casa hay como mínimo dos o tres aparatos", dice.

Tornos recomienda que si a la hora de poner la tele no se ve ningún canal donde ponga HD vayan a adquirir un decodificador o sintonizador. "Ahora bien, si la televisión tiene entre 15 y 20 años directamente hay que cambiarla porque ni siquiera está preparada para ponerle un TDT de alta definición. El tema es que hay aparatos que ni con un TDT solucionamos el problema", advierte.

Al mismo, tiempo observa que no hay suficientes decodificadores en estos momentos en el mercado al ser un producto que estaba en desuso. "Cuando se hizo el apagón analógico yo los comprada de 500 en 500 y ahora lo hacía de dos en dos. De vender 15 o 20 diarios pasé a uno a la semana. Los importadores ya no se preocuparon del TDT al quedarse como una cosa aislada y de repente se han puesto a fabricarlos. El problema es que es un producto que se fabrica en China y tardará un mes en venir a Europa", comenta.

Desde el Ministerio de Transición Digital recuerdan que la ejecución se ha llevado a cabo un año después de lo previsto (1 de enero de 2023), entre otras cuestiones, para trabajar con las televisiones y las comunidades autónomas "en la información al ciudadano".

Para cualquier duda o si se necesita alguna aclaración adicional a la información que facilita el espacio web Televisión Digital, se puede contactar con la Oficina de Atención al Usuario de la Televisión Digital en el 901 20 10 04.