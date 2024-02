Tamara Falcó niega rumores de crisis con Íñigo Onieva y denuncia acoso

Tamara Falcó rechazó que su matrimonio atraviese una crisis. Lo hizo el jueves durante el programa 'El hormiguero' a preguntas de Pablo Motos, acallando los rumores. "Dicen noticias que son mentira de mí continuamente", comenzó explicando la hija de Isabel Preysler para seguir hablando sobre el acoso al que la someten diariamente algunos periodistas de la prensa del corazón.

Y es que varios medios se han hecho eco de que entre Tamara e Íñigo Onieva existía una fuerte crisis y que ambos dormían separados de manera habitual. Además se aseguraba que la marquesa de Griñón se refugiaba en casa de su madre. Lo que provocó que la prensa se acercara hasta la casa de Isabel Preysler.

"He tenido prensa toda la semana en casa de mi madre", admitía. "Hay gente que se piensa que tiene derecho a mirar desde la calle con prismáticos, es algo que debería de estar prohibido, pero claro, a ver cómo lo pruebo", dijo refiriéndose a tomar acciones legales contra esas personas. "¿Te voy a meter una denuncia que tarda 15 años y mientras tanto yo me desgasto? Pues no. Intento que esto no me agobie", apuntó.

Tipos de periodistas

"Si alguien te acosa, hay que denunciarlo", respondió enfadado Pablo Motos. La marquesa explicó que tiene a los periodistas divididos en dos tipos según su trabajo. "Los paparazzi no son tan malos como los que te persiguen con la alcachofa", dijo. "No tengo por qué tener a un periodista que me está lanzando todo tipo de barbaridades sobre mi familia, sobre Íñigo, sobre su familia, mientras intento pasear al perro", sentenció Tamara.

Ante estas declaraciones, la periodista Cristina Pardo salió en defensa de la profesión al advertir porque "conviene tener en cuenta por qué están allí" los reporteros. "Si un periodista espera cinco horas en la calle... Sinceramente, no sé lo que cobrarán, pero poco", añadió. A lo que Falcó respondió indignada: "¡Pues que se dediquen a otra cosita!".

Sin embargo, Tamara intentó sacar el lado positivo a la situación y afirmó que ahora se siente mucho más segura en su nueva casa. "Me he mudado a un sitio en el que entro con mi coche directamente. Tengo gimnasio dentro de mi edificio y voy a casa de mi madre con mi coche. Estoy supertranquila". Además, como ella misma ha afirmado en varias ocasiones, se encuentra en el proceso para intentar ser madre.

El matrimonio ya ha acudido en varias ocasiones a clínicas de fertilidad para tratar de lograr ese deseado embarazo. Tamara afirmó a finales del pasado año que se estaba sometiendo a un "tratamiento natural" para conocer más su cuerpo. "Me lo comentó una amiga y es un método para medir tu cuerpo y asegurarte que estás bien", recalcó. También confesó que no hay "presión" y que confiaba "mucho en Dios".