Un hotel de cuento

Un gran palacio de cinco estrellas, con casi 500 habitaciones diseñadas para la realeza, que rinde homenaje a Versalles o Neuschwanstein. Y por el que se pasean Blancanieves, Bella, Aurora, Cenicienta o Mickey Mouse. Así ha reabierto el icónico Disneyland Hotel con el que la factoría de los sueños se suma al gran lujo después de que hace cinco años lo reimaginara y empleara los dos últimos en reconstruirlo. Fue hace unos días cuando volvió a abrir sus puertas este exclusivo hotel situado justo a la entrada de Disneyland París, que solo conserva la fachada y estructura del original, levantado en su día con motivo del estreno del parque hace ya más de tres décadas.

Cuenta con 487 dormitorios que han sido rediseñados con obras de arte y detalles que representan elementos icónicos de las historias de la realeza de Walt Disney, inspirados no solo en clásicos domo 'La Bella Durmiente', 'La Cenicienta' o 'La Bella y la Bestia', sino también en algunas de las películas más recientes como 'Enredados' o 'Frozen'. No es la única novedad. También se han tematizado los restaurantes, por los que se pasean a diario los personajes Disney para hacer las delicias de los niños, y no tan niños.

El objetivo por el que se ha llevado a cabo la rehabilitación de este hotel era llenar aún más de magia este palacio de fachada de color rosa con el que Disney busca atraer a los visitantes que reclamaban un hotel de cinco estrellas gran lujo. Tras las obras de remodelación, los huéspedes ya pueden sentirse como verdaderos miembros de la realeza Disney en cada uno de los rincones que conforman este singular edificio al que se accede por un majestuoso vestíbulo. La estancia, coronada por una impresionante lámpara de cristal de la que cuelga el castillo de 'La Bella Durmiente', es una obra maestra arquitectónica inspirada en las bibliotecas de los castillos franceses más famosos del mundo, que combina exquisitos materiales en una composición de tonos marfil y oro.

La bienvenida

El dúo de comediantes La Troupe Royale Disney es el encargado de dar la bienvenida a los clientes cantando a coro e interpretando cuentos de una manera interactiva. Y, por momentos, estos animadores están acompañados por personajes como Jasmine, de la película 'Aladdin', o Rapunzel, de la película 'Enredados'.

Además de 487 habitaciones (346 Superior, 82 Deluxe, 41 habitaciones Castle Club, 16 Suite Signature, y 1 Suite Principesca y 1 Suite Real), los más pequeños tendrán espacios pensados a su medida como el Royal Kids Club donde se podrán transformar en sus personajes favoritos gracias a sus peinados, disfraces y accesorios. Las familias también podrán relajarse en el spa.

Y si todo esto no fuera suficiente lujo, existe un exclusivo hotel dentro del hotel: The Castle Club, donde los huéspedes tienen una serie de servicios VIP, que incluye privacidad adicional con un ascensor privado, un mostrador exclusivo para el check-in y un desayuno con Princesas Disney en el Castle Club Lounge.