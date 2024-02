Cruce de reproches y disculpas entre Justin Timberlake y Britney Spears

El controvertido pasado amoroso entre Justin Timberlake y Britney Spears volvió a dar qué hablar esta semana con un cruce de disculpas, indirectas y reproches entre ambos cantantes estadounidenses.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme ante absolutamente puto nadie", dijo Timberlake al público durante su concierto el miércoles en el Irving Plaza de Nueva York, justo antes de cantar el tema 'Cry Me a River', de 2002, en el que narraba la infidelidad por parte de Spears durante su noviazgo.

Su gesto fue tomado por sus seguidores como una indirecta para Spears, quien se disculpó el lunes a través de Instagram con las personas a las que pudo haber ofendido por lo que escribió en sus memorias 'The Woman in Me', publicadas en octubre de 2023.

"Quiero pedir perdón por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguien que me importa lo siento mucho", escribió entonces Spears.

En su libro, además de narrar su camino a la fama, la cantante aborda la relación que tuvo con Timberlake cuando ambos se encontraban en el pico de su carrera, de 1999 a 2002.

Entre las revelaciones de la 'Princesa del Pop' destacó una en la que asegura que se quedó embarazada inesperadamente y que abortó porque Timberlake "definitivamente no estaba feliz con el embarazo" y no quería ser padre.

También narró la infidelidad del exintegrante de NSYNC con otra celebridad a la que no quiso nombrar y desde entonces Timberlake ha sido constantemente atacado en redes sociales por los seguidores de Spears.

La rivalidad entre ambos se ha extendido también al ámbito musical con el reciente lanzamiento del tema 'Selfish' por parte de Timberlake, que si bien no hace una referencia directa a la cantante, sí coincide con el título de una canción de Spears publicada en 2011.

Actualmente Timberlake prepara el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, que se titulará 'Everything I Thought It Was' y está previsto para el 15 de marzo.

Spears, por su parte, anunció recientemente que "nunca" regresará a la industria musical y que disfruta del trabajo que está llevando a cabo como "escritora fantasma" de canciones para otros artistas.