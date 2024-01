El crucero más grande del mundo tiene capacidad para más de 10.000 personas y acaba de zarpar desde Miami

El 'Icon of the Seas', que con sus 365 metros de eslora es señalado como el barco más grande del mundo, zarpó este sábado desde el puerto de Miami para su viaje inaugural, un trayecto de siete noches por el Caribe oriental.

El barco con capacidad para casi 10.000 personas (7.600 pasajeros y 2.350 miembros de la tripulación), ha iniciado su andadura desde la terminal A del puerto de esta ciudad del sur de Florida (EE.UU.), en medio de una tarde ligeramente nublada pero de buen tiempo en términos generales.

El buque, que registró para la compañía la venta de billetes más rápida para el viaje inaugural de un crucero, ha zarpado pasadas las 5:30 de la tarde, hora local (22:30 GMT).

Previamente, tuvo una ceremonia de bautizo celebrada el pasado martes y que estuvo encabezada por la estrella de fútbol Lionel Messi y sus compañeros del equipo de la MLS Inter Miami.

"Es el comienzo de una nueva era de vacaciones", señaló durante el acto del martes el presidente de Royal Caribbean International, Michael Bayley, quien señaló que el crucero ofrecerá "unas vacaciones únicas para cada tipo de familia y aventurero".

La empresa, con sede en Miami, ha destacado que la puesta de largo del 'Icon of the seas' constituye uno de los acontecimientos marítimos de 2024, ya que se trata de un barco considerado 'Category 6', con el parque acuático más grande en alta mar, que incluye seis toboganes y la piscina más grande en un crucero.

El barco, construido en Finlandia, alberga un total de siete piscinas y 20 cubiertas, además de más de 40 bares y restaurantes "que redefinen la gastronomía", así como una pista de patinaje sobre hielo, un teatro, entre otros entretenimientos.

Este crucero, que ha desbancado en tamaño al 'Wonder of the seas', también de Royal Caribbean, pesa 250.800 toneladas y su construcción costó unos 2.000 millones de dólares.

Está propulsado por seis motores de combustible dual, que le permiten funcionar con gas natural licuado (GNL), en un esfuerzo por reducir las emisiones de gases contaminantes.