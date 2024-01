Juan Ortega, sobre su plantón a Carmen Otte: "No fue un arrebato ni un calentón"

A principios de diciembre, el torero Juan Ortega y su prometida, Carmen Otte, tenían previsto contraer matrimonio. Sin embargo, sin previo aviso, el torero dio la espantada y dejó plantada a la novia en el altar, y no había dado señales de vida hasta ahora, que ha dado su primera entrevista en el programa 'Herrera en Cope', en el que ha podido explicarse sobre lo ocurrido.

"Pido perdón por cuándo tomé la decisión que tomé", ha expresado Ortega. En su entrevista, el torero admite que gestionó mal la situación, pero niega que desee dar marcha atrás en su decisión de cancelar su compromiso: "No me arrepiento".

Una decisión que desató un fuerte huracán mediático que no ha cesado y sobre el que el torero se ha sincerado: "No imaginaba que se iba a levantar tanto revuelo, pero entiendo el follón porque la gente está acostumbrada a casarse o separarse, pero no a suspender una boda unas horas antes".

Sus declaraciones han sido las más esperadas de los últimos meses. Juan Ortega, el torero que dejó a su novia, Carmen Otte, a escasa media hora de casarse, con la iglesia llena de invitados, ha hablado por primera vez de por qué tomó esta decisión.

Ortega ha revelado que, "como en todas las situaciones complicadas que uno vive", se ha refugiado en su gente y en sus cosas. "Sobre todo en el toreo, que es mi forma de vida y donde tengo puestas mis ilusiones". El diestro regresará en pocas semanas a los ruedos y debe tener la mente fría y despejada, aunque se muestra seguro de sí mismo y de saber controlar sus emociones en la plaza: "Ya no soy un niño, son muchos años y sé cómo afrontar las cosas. Son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido, así que intentaré que me afecte lo menos posible".

"Una mujer diez"

Sobre su exprometida, Carmen Otte, ha hablado en buenos términos: "Es una mujer extraordinaria, una mujer diez. Me ha hecho crecer mucho como persona y como torero, siempre me ha apoyado en todo, al igual que su familia, que me han tratado como un hijo y me han dado mucho cariño. Y si algo me duele y si por algo estoy sufriendo es por haberles hecho daño a ellos porque no son responsables de mi decisión. (…) El único responsable soy yo, no intervinieron otras personas".

"Tomé la decisión solo yo sabiendo las consecuencias que tenía y entiendo que el matrimonio es lo suficientemente serio como para hacerlo con dudas, y no quería ni traicionar a Carmen ni traicionarme a mí mismo", ha sentenciado.

Y es que las dudas siempre estuvieron ahí: "Al final era algo que tenía en la cabeza, no fue fruto de un arrebato ni un calentón. Me considero una persona templada, me gusta pensar las cosas y las decisiones importantes. Estaba solo en mi habitación, llamé a Carmen la primera, luego a mis padres y luego al cura. Y a partir de ahí consecuente con mi decisión", ha explicado, sin ocultar que es consciente de que su decisión fue un "trastorno" para sus 500 invitados.

Asimismo, ha dejado caer que todo ha acabado en buenos términos: "Lo que me tranquiliza es que Carmen y yo sabemos la verdad de todo y me da mucha paz y tranquilidad", ha concluido.