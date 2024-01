Una 'rave' ilegal de Murcia no será desalojada por seguridad

La 'rave' de Fuente Álamo (Murcia) que lleva activa desde Nochevieja con unas cinco mil personas no será desalojada por las fuerzas del orden público por seguridad, según ha confirmado este miércoles en rueda de prensa la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara.

Por el momento no se han registrado incidentes reseñables, salvo alguna detención por posesión de droga, y lo que sí hace la Guardia Civil es impedir el paso a la fiesta ilegal, con lo que toda persona que sale del circuito de velocidad en el que se asentaron de forma clandestina, ya no podrá regresar, salvo que lo haga a pie durante varios kilómetros por alguno de los accesos no vigilados.

Según Guevara, el objetivo principal de las dos administraciones (ayuntamiento y delegación) implicadas en el asunto es "controlar esta situación, evitar la expansión y bloquear a los vehículos que intenten acceder".

Cien guardias civiles más agentes de la policía local de Fuente Álamo ayudados por drones vigilan el perímetro. Este martes también un helicóptero ha permitido conocer con datos más fehacientes el número de vehículos que han entrado a este circuito que se cifra en 2.123, de los que 500 lo han abandonado en las últimas horas.

La mayoría de sanciones son administrativas, otras son tras el test de alcoholemia y drogas por garantizar la seguridad vial de los que salen.

Se calcula que este próximo fin de semana concluirá la fiesta, pero que si después continúa habiendo allí personas, serán bastantes menos.

"Hacer ahora mismo un desalojo con las personas que hay con el tipo de celebración que tienen bajo los efectos que están estas personas, se asumiría un riesgo bastante importante. Entonces ahora mismo se desaconseja el desalojo", ha dicho la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez.

Respecto al supuesto estado de abandono del circuito, la alcaldesa ha reconocido un deterioro en la capa de rodadura del asfalto, pero que los boxes están construidos recientemente y el consistorio está en proceso de licitación de un proyecto para poder reasfaltar el circuito y que funcione.