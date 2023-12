Cayetano Rivera pide a sus hermanos hacerse "el menor daño"

Después de las explosivas declaraciones de Francisco Rivera en el programa 'De viernes', en las que confirmaba su nula relación con sus hermanos Kiko y Julián y los altibajos con Cayetano, este último se ha pronunciado al respecto, si bien ha reconocido que no ha visto la entrevista de su hermano mayor. "Tengo la mejor relación que puedo tener con cada uno de ellos. La vida son muchas cosas, cada un tiene que intentar vivir lo mejor que pueda intentando hacer el menor daño posible. Así nos han educado y nos lo han inculcado", ha manifestado.

Respecto a Francisco, Cayetano ha explicado que "hay veces que nos llevamos mejor, peor, discutimos, no, lo normal de todas las familias". Una valoración muy parecida a la que había hecho el primogénito de Carmen Ordoñez: "A veces me llevo mejor, otras peor, pero lo llevamos adelante. Queremos que los primos se vean y tenemos más cosas en común. No somos Caín y Abel, pero tampoco los hermanos Marx".

El torero también hablaba claro sobre sus otros dos hermanos con quienes los puentes están rotos, al menos, de momento. "Con Julián y Kiko no hablo. Ya uno se cansa de intentarlo e intentarlo. Tenemos educaciones distintas. Que cada uno se busque la vida. El tiempo pone a cada uno es su sitio, pero no te puedo decir que no les volvería a hablar", aseguraba. Cayetano resumía muy claramente quién está a su lado: "Mi familia son mi mujer, mis hijos y mis amigos. Son más familia mis amigos que mis hermanos".

Otro de los hermanos que ha reaccionado a la entrevista ha sido Julián Contreras. El pequeño de Carmina Ordoñez no ha entrado a valorar las palabras que le ha dedicado Francisco, pero sí lo ha hecho respecto a las adicciones de su madre, que el primogénito del clan reconocía por primera vez. "Se murió por culpa de la droga", apuntaba el padre de Cayetana Rivera. "La echo muchísimo de menos, pero como estaba mi madre en la última época no, prefiero que se haya ido", lamentaba.

También Pantoja

"¿Se conciencia ahora de lo que ocurrió a nuestra madre? A buenas horas", se ha preguntado Julián irónicamente después de haber recibido durante años duras críticas de su hermano mayor por haber reconocido públicamente los problemas de su progenitora.

En el repaso a su vida, Francisco tampoco dejó de lado el capítulo de Isabel Pantoja, de la que dijo que tenía una doble cara con él y con su hermano Cayetano mientras vivía su padre. Una cuando estaba él y otra cuando estaban a solas y los echaba con cajas destempladas. "No creo en el karma, pero creo en Dios y no me gustaría estar en su pellejo cuando, el día que se muera, se encuentre a mi padre para pedirle explicaciones", concluía.