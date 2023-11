El truco casero para que los radiadores calienten más y gastes menos en calefacción

El otoño de este 2023, en la mayor parte de España, ha sido cálido, pero, la bajada de temperaturas es inminente y en muchos lugares Aragón, por ejemplo, ya ha llegado. Así que, en los hogares, es el momento de encender los radiadores o de subir la temperatura de estos. Hay que recordar que es importante revisar la calefacción o purgar los radiadores de manera correcta para lograr mantener el calor dentro de casa con un ahorro energético.

No obstante, esto no es todo lo que hay que hacer para mantener la casa caliente sin que la factura de la luz se dispare. Existe un truco casero muy fácil para que los radiadores de casa se calienten más y esto no se traduzca en una mayor factura. Toma nota.

El truco lo ha regalado la página web de la marca Albal y para llevarlo a cabo en casa solo necesitas papel de aluminio.

El truco casero para que los radiadores calienten más



La página web de Albal ha compartido una idea ingeniosa y muy fácil de realizar para optimizar la eficiencia de los radiadores en un hogar. El truco consiste en coger una base de cartón, cubrirla con papel de aluminio y colocarla estratégicamente entre el radiador y la pared.

Esta acción consigue evitar que el aire caliente escape a través de las paredes y, al mismo tiempo, fomentar que el calor se refleje por toda la habitación. De esta forma, se mejora la distribución del calor y la eficiencia del radiador y no llegarán a casa facturas tan altas.

Una ingeniosa idea: el efecto reflectante del aluminio. Este material permite retener el aire caliente del interior por un tiempo prolongado, lo que hace que aumente la eficacia de los radiadores. El resultado es una temperatura ambiente más agradable y, en algunos casos, la posibilidad de prescindir del uso del radiador en ciertas áreas, ya que el calor se propaga de manera más uniforme.

El papel de aluminio, al ser reflectante del calor, puede llegar a reducir la dispersión de este desde la zona de la pared detrás del radiador entre un 50-60%. Un detalle que puede llegar a traducirse en un potencial ahorro en la factura energética dependiendo del grosor de la pared o del nivel general de aislamiento.

El truco del papel de aluminio detrás del radiador: paso a paso