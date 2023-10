Don Winslow: "No voy a escribir más. Tengo que participar en una guerra política contra Trump"

Ningún escritor ha logrado desentrañar los secretos del narcotráfico como Don Winslow (Nueva York, 1953), autor de la trilogía de 'El cartel' y de otro buen puñado de exitosas novelas negras y de misterio. Reconocido en todo el mundo, tiene una relación muy especial con el público español, quizá, explica, porque sus libros se desarrollan en países de habla hispana. "Cuando publiqué 'El poder del perro' tenía 37 dólares en mi bolsillo. Pero los lectores españoles, y también de otros países europeos, comenzaron a comprar la novela, mucho más que los americanos, y me hicieron sentir como esos músicos de jazz que recorrían Europa para ganarse la vida", recuerda Winslow, que ha vuelto a España para recibir el premio José Luis Sampedro, en el marco del Festival Getafe Negro.

Pero esta vez en su maleta trae una mala noticia. "No voy a escribir más", afirma. "Tengo dos razones: la primera es que es el momento. A veces me siento en mi despacho, veo la estantería llena de libros míos y pienso que es el trabajo de una vida, y que lo he conseguido tras superar varias crisis de autoconfianza". "Pero sobre todo", continúa, "porque desde 2015 estamos en una guerra política en la que, aunque no quiero, tengo que participar".

La palabra 'guerra' suena muy seria en boca de un hombre que ha conocido en México las maldades más absolutas de los 'narcos', pero en esta nueva confrontación ya no es una figura neutral, sino un activista a favor de los valores democráticos. "Desde 2015, con la irrupción de Trump, vivimos una situación política muy especial en mi país. Yo creía que todo iba a mejorar en 2020, pero no ha sido así, y eso me ha obligado a posicionarme, desde las redes sociales, para intentar frenar a la derecha supremacista. Ellos son valientes con los débiles y yo tengo una voz, no muy grande, pero la tengo. Si alguien quiere bajar al barro, como hacen Trump y sus seguidores, yo bajaré al barro. Y si alguien quiere pelea en el callejón, allí me encontrarán".

No se anda con bromas virtuales Winslow, tan afable conversando que cuesta reconocerle en los improperios que dedica a los trumpistas desde sus redes sociales. "A veces me pillan por la tarde, cansado, y puedo acordarme de su falta de inteligencia y de higiene, o la de sus familiares", bromea el autor de 'Muerte y vida de Bobby Z', 'Salvajes' y 'Ciudad en llamas', entre otras obras superventas. Y ese compromiso político le ha costado recibir amenazas a diario. "Son unos cobardes, no me dan miedo, pero es verdad que he tenido que tomar alguna precaución". Aunque no es la primera vez: también los narcotraficantes le han amenazado. "Pero han sido los más bajos, los de poca monta, que quizá querían ganar peso en los cárteles haciéndose los chulos conmigo. Los que de verdad mandan saben que no me pueden hacer daño: soy un escritor que vive en Estados Unidos y matarme podría arruinar el negocio. Y ellos quieren, sobre todo, hacer negocio", asegura Winslow, que se acuerda de los 200 periodistas mexicanos asesinados por el narco. "No puedo ni compararme con ellos. Son héroes".

El aura legendaria que acompaña su escritura tiene que ver también con el proceso de documentación que lleva a cabo en sus novelas, años y años en los entresijos del tráfico de drogas. "Empecé en San Diego, poniéndome en contacto con un grupo de chavales de 16 o 17 años que vendían. Ahora están todos muertos. También tengo contactos en la DEA (la agencia antidrogas norteamericana) y en la policía. Y luego, claro, he tenido conversaciones con gente peligrosa en habitaciones oscuras a las que he entrado a gatas mientras un francotirador vigilaba la zona. Pero lo curioso de todo eso", detalla, "es que a los narcotraficantes, cuando son detenidos, se les suelta la lengua. Quieren hablar de todo, con todo lujo de detalles, y sus jefes les dejan que se explayen bajo una sola condición: que les cuenten a ellos también lo que me largan a mí o a la policía. Porque de esta forma, los jefes cambian los métodos y las infraestructuras para que no les vuelvan a pillar. Si lo piensas, es un sistema muy inteligente".

100 años de prohibición

Conocer a fondo el mundo de la droga ha hecho a Winslow tener una postura favorable a la legalización de todas las sustancias. "La legalización no lo solucionaría todo, pero ya sabemos la infinidad de tragedias que han ocurrido siendo ilegales. Nada más legalizar las drogas sacaríamos a los cárteles del negocio, porque se acabarían los beneficios, como ha sucedido en California y Oregon desde que se legalizó la marihuana. En 100 años de políticas prohibicionistas no había ocurrido algo así". Incluso el fentanilo, la droga que arrasa ahora Estados Unidos, debería ser, en su opinión, legalizado.

"El fentanilo se utiliza para cortar otras drogas. Si fueran legales, como lo son los medicamentos para la gripe, no habría drogas adulteradas, la causa de que se produzcan las sobredosis", subraya Winslow, que también en esta causa ha sido un activista comprometido, aunque no del todo comprendido. "Pagué de mi bolsillo un anuncio a una página en el Washington Post para explicar mi postura. Solo se interesó un político y en cambio lo hicieron decenas de policías, que son los que están en la calle viendo de primera mano cómo muere la gente", se lamenta el autor, protagonista él mismo de una vida llena de aventuras: testigo en su juventud de la Sudáfrica del apartheid y de las guerras de Zimbabue, Mozambique y Angola; guía de safaris; detective en el Nueva York más duro y residente durante años en China.

Con ese bagaje, ¿no se plantea escribir su autobiografía? «Nunca, no», eleva la voz. «Yo no la quiero escribir, pero es que nadie querría leerla. ¿A quién le interesaría? Hay gente mucho más interesante que yo», concluye.