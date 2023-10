¿De verdad está todo en Internet?

Entre 1987 y 1992, cuando el ciudadano de a pie no sospechaba que algo llamado Internet estaba por venir, triunfaba en televisión el mítico programa ‘El tiempo es oro’, con Constantino Romero. El aliciente del concurso era ver a los participantes con la nariz enterrada en la enciclopedia buscando datos para llevarse un premio en metálico. Y resultaba apasionante visto desde casa. Pero, con la llegada de Internet, esas librerías del salón con las enciclopedias fueron vaciándose. ¿Para qué, si todo lo que necesitamos saber lo podemos encontrar a golpe de click? Porque está todo, ¿no? Pues estar, está... Otra cosa es que sea fácil encontrarlo.

Álvaro Varona es doctor en Comunicación y profesor de U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital), lleva tres décadas manejándose con Internet y ha vivido "el tránsito de la escasez a la abundancia en la red". Confirma que no, que no es tan fácil encontrar algo. "En los primeros tiempos había directorios, todo estaba segmentado por categorías y resultaba algo parecido a buscar en una enciclopedia. Pero la popularización de los motores de búsqueda lo cambió todo. Hace ya tiempo que lo que te muestra son los resultados más ‘relevantes’". Y este es un concepto un poco intangible cuando hablamos de Internet.

¿Cómo saber que eso que aparece arriba es tan relevante? ¿Cómo distinguir entre la maraña de páginas? "Antes de 2005 los generadores de contenidos eran los editores, los medios de comunicación... Pero con el nuevo milenio cualquiera podía crear contenido y publicarlo. Y entonces llegó la abundancia".

Y, con ella, las primeras dificultades de búsqueda. "Cosas concretas como el resultado de un partido de fútbol, de unas elecciones, años de nacimiento de personajes famosos, fechas de eventos históricos... sí es sencillo y rápido de hallar porque no tienen discusión, pero en cuestiones relacionadas con convencimientos ideológicos, tendencias, etc... no es tan sencillo porque la verdad está más diluida".

La Unesco o un blog

Otras veces, apunta el especialista, lo que dificulta la búsqueda es el sesgo que tienen las informaciones. "Durante años, en Sillicon Valley trabajaban hombres blancos y heterosexuales y eso marcó los contenidos. A medida que personas de otras razas, mujeres... se han ido incorporando a esos puestos, se han añadido también más puntos de vista".

Más palos en la rueda del navegante: "Hay criterios económicos, empresariales para que tú encuentres lo que encuentras, lo haces porque alguien lo ha programado así. Las industrias de bebidas, por ejemplo, tienen equipos para posicionar sus contenidos y que aparezcan al principio en las búsquedas porque la gente sigue pensando que lo primero que aparece es lo más importante y que es verdad. Lo creemos porque cuando navegamos por Internet queremos invertir poco tiempo y esfuerzo. Pero resulta que el orden de aparición de las cosas responde a muchas cuestiones, entre ellas a intereses propagandísticos y publicitarios", advierte el profesor.

Y luego está otro asunto, que como la red es infinita, como allí cabe todo, "te puedes encontrar contenidos generados hace veinte años que no han sido actualizados y, por tanto, que ya no están vigentes. Pero como no lo sabes porque los propios motores de búsqueda no saben discernir, los puedes dar por buenos y actuales". Así que no, no es cada vez más fácil encontrar información fiable y actualizada en la red. "Hay que contrastar diferentes fuentes. No es lo mismo un informe elaborado por la Unesco que un blog, aunque el blog aparezca antes en los resultados de la búsqueda", pone de ejemplo Varona.

Retomando la anécdota del principio, probamos a buscar en Internet algunas de esas cuestiones que preguntaban en ‘El tiempo es oro’ para comprobar si las localizamos antes en la red que aquellos concursantes en la enciclopedia. Escogemos dos preguntas al azar y ponemos a buscar a una compañera poco familiarizada con la red y a otro mucho más acostumbrado. La primera cuestión es la siguiente: "En 1952, Buster Keaton intervino en una película dirigida por un famoso del séptimo arte, que en 1915 había sido contratado por la compañía Essanay. ¿Qué sueldo le asignó dicha compañía?". Los concursantes tardaron solo 46 segundos en dar con la respuesta -1.500 dólares a la semana-, mientras que la compañera internauta no dio con la respuesta y el más preparado tardó casi dos minutos.

Con la segunda pregunta ocurrió lo contrario: "El mecenas Henry Wriothesley fue amigo y protector de un escritor que en 1589 comenzó una composición poética que terminaría años más tarde. ¿Cuántos sonetos componían esa obra?". Los concursantes de ‘El tiempo es oro’ agotaron los tres minutos que tenían para buscar la respuesta sin encontrarla, mientras que los internautas tardaron 4 y 1 minuto, respectivamente... Eran, por cierto, 154 sonetos, de Shakespeare.