Kase.O aclara sus polémicas declaraciones sobre las lenguas: "La cagué"

El rapero y compositor zaragozano Kase.O ha tenido que salir a matizar unas polémicas declaraciones hechas en una entrevista en un medio de comunicación nacional en el que hablaba sobre las minorías linguísticas y las ayudas de forma despectiva y que han generado un aluvión de críticas en las redes sociales.

Javier Ibarra, el nombre real del internacional artista zaragozano, se ha extendido en un largo mensaje para aclarar el porqué de su reacción ante estos temas. En el primer caso, el de la aprobación de que en el Parlamento español se puedan utilizar las lenguas cooficiales del Estado, la respuesta del rapero fue "estoy de acuerdo en que hay que tener en cuenta a las minorias pero si quieres que te sea sincero Me La Pela", según recoge la entrevista publicada en el diario 'El Español'. En su cuenta de Twitter, el rapero ha añadido este jueves tras esta frase el comentario: "Aggg. Asqueroso. No me gusta ver esa repuesta y no me gusta ese tono. Tenía una oportunidad de alabar el esfuerzo y labor de @jorge_pueyo95 y muchísima más gente que se deja la piel por hacer que las minorías tengan voz y la cagué". De esta forma pide perdón al diputado aragonesista Jorge Pueyo, de CHA, elegido dentro de la lista de Sumar al Congreso de los Diputados.

El músico ha confesado que no se había entrado de la noticia. "Una vez más mi ignorancia me jugó una mala pasada". El rapero ha recalcado que se ha criado "en un ambiente Aragonesista, soy aragonés de los pies a la cabeza, amo mi tierra, mi cultura y mi lengua".

El compositor del barrio de La Jota de Zaragoza, ha continuado con una disculpa al diputado y todo su entorno: "Desde aquí me disculpo públicamente con Jorge Pueyo con el que me daré un abrazo y hablaremos en persona y espero nos riamos de todo esto.

"A la gente lo que le gustaría es que le dieran una paguita y no usar sus cerebros ni sus manos para desarrollar una profesión o… — KASE.O (@KaseO_real) October 5, 2023

Ha extendido su petición de perdón a "todos los jóvenes aragonesistas que practican y mantienen viva la Fabla Aragonesa, soy de los vuestros. Perdonad que también sea humano y la pueda cagar alguna vez, lo siento en el alma".

Pueyo no tardó en responder mandando un abrazo al rapero, al que se dirige por su nombre de pila 'Javi' y asegurando que muchos como él sí entendieron el tono.

Me ha emocionado mucho el mensaje❤️ https://t.co/2ZxEgK0dlX — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) October 5, 2023

El músico dedica también buena parte del mensaje a analizar el sentido de su respuesta "a la gente lo que le gustaría es que le dieran una paguita y no usar sus cerebros ni sus manos para desarrollar una profesión o una pasión". Ante el resumen de sus frases, asegura que no culpa al editor del video "ni de la entrevista cuyo trabajo es realzar las frases más importantes en un espacio reducido de tiempo". Después añade que "lo que quería decir y puede que esté equivocado, es que tengo la sensación de que las nuevas generaciones están esperando a que venga alguien que les resuelva la vida en vez de luchar por aprender un oficio y desarrollarse profesionalmente".

En el mensaje tan amplio tiene palabras muy duras contra las críticas que ha recibido en las redes sociales por lo que considera el "absurdo revuelo" provocado. Termina apelando a la libertad. "Yo cuando me mire al espejo veré a un libre pensador, con fallos, pero libre".