Andrea, hija de Quintero, al año de su muerte: "Hace falta silencio reflexivo en los medios"

Cuando quedan dos días para el primer aniversario de la muerte de Jesús Quintero, "El loco de la colina", su hija Andrea, también periodista, conversa con EFE para recordarle, como lo hace con su hermana en un libro, publicado esta semana. Y envía este mensaje: "Hace falta un silencio reflexivo" en los medios.

"Hay un viejo axioma en la comunicación -decía Jesús Quintero- que dice que, si un grifo está continuamente corriendo, solo reparamos en él cuando deja de echar agua. Yo vengo a parar el grifo para empezar desde el silencio y reclamo su complicidad para descubrir de nuevo el valor de la palabra (..). A través del silencio, busco el sonido natural, la respiración del mundo".

A Andrea le 'brillan' los ojos cuando lee las palabras de su padre al que admira profundamente y al que la familia homenajea en "Memoria del silencio. El mundo desde la colina", publicado por 'Temas de Hoy', con prólogo de Raúl del Pozo, en el que se pueden rememorar o descubrir fragmentos de entrevistas célebres.

A Jorge Luis Borges, Antonio Gala, Mario Vargas Llosa, La Pasionaria, Rocío Jurado, Iñaki Gabilondo, Eduardo Galeano, José Saramago, Ana Obregón, Marujita Díaz, Paulo Coelho, y un largo etcétera.

"Creo que si él estuviera no podría elegir entre sus entrevistados, pero le encantaba la gente de los márgenes, los locos, los bohemios, los libertarios y por supuesto los filósofos", comenta Andrea sobre los entrevistados con los que más disfrutó.

Si ella fuera la que tuviera que pronunciarse lo tiene claro: "Me quedaría con las conversaciones de 13 noches, las 13 entrevistas con Antonio Gala. Son sublimes e historia de la comunicación de nuestro país y de la literatura porque son espectáculos".

En el plató donde discurrían esas entrevistas estabais muchas veces tu hermana y tu...Yo me quedaba bicheando en la sala, viendo en las pantallas. Nos encantaba verle en su entorno, pero en ese momento él no estaba para nada. Estaba muy concentrado. Era una persona muy seria con el trabajo, le gustaba ir muy seguro. Se preparaba mucho las entrevistas aunque muchas veces no hacia caso alguno de lo que llevaba apuntado. Era muy perfeccionista, no toleraba ningún ruido mínimo de fondo. Quería un silencio total y lo conseguía.